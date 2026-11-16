«Οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη»: Επέστρεψε ο Γιώργος Σιαδήμας και το Newsroom στην ΕΡΤ μετά τη ζωντανή εμφάνιση του χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου

Στον «αέρα» της ΕΡΤ επέστρεψε η εκπομπή Newsroom και ο Γιώργος Σιαδήμας μετά το απαράδεκτο περιστατικό να φιλοξενήσουν τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο ως θύμα στη γνωστή υπόθεση με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».



Ύστερα από αργία 10 ημερών, ο παρουσιαστής και η εκπομπή επέστρεψαν, το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ.



Ο κ. Σιαδήμας, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, ζήτησε συγγνώμη για τα όσα έγιναν πριν από μερικές ημέρες και τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.



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«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή είχε ανασταλεί για 10 ημέρες και οι αρχισυντάκτες και οι εμπλεκόμενοι με το εν λόγω ρεπορτάζ δημοσιογράφοι τέθηκαν σε αργία.



Σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ έκανε λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία.



Η ανακοίνωση της ΕΡΤ



Με αφορμή λοιπόν την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθάρισε τα ακόλουθα:

«Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

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Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο», είχε αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΡΤ.