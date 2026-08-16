Τηλεόραση: Ποιες είναι οι εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα τον Αύγουστο -Η ενημέρωση κάνει ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν - iefimerida.gr

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει με τις ενημερωτικές εκπομπές να κάνουν ποδαρικό. Ποιες κάνουν πρεμιέρα μέσα στον Αύγουστο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά στις 24 Αυγούστου με τις ενημερωτικές εκπομπές. Τα ψυχαγωγικά προγράμματα προγραμματίζονται για τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ οι σειρές μυθοπλασίας αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας μια σταδιακή επιστροφή.

Ο ΣΚΑΙ κάνει πρεμιέρα στις 24 Αυγούστου με τρεις εκπομπές, μεταξύ των οποίων το «Σήμερα» με νέο δίδυμο. Την ίδια ημέρα, το OPEN ξεκινά με την «Ώρα Ελλάδος» και το ανανεωμένο «OPEN Παντού».

Το MEGA εισέρχεται στη νέα σεζόν με την πρεμιέρα του «Live News» και του Νίκου Ευαγγελάτου στις 24 Αυγούστου. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 31 Αυγούστου, επιστρέφει η πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Στις 31 Αυγούστου, το ACTION 24 εντάσσεται στον ανταγωνισμό με τη νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Επόμενη Κίνηση». Η εκπομπή θα προβάλλεται στη βραδινή ζώνη με τριμελές πάνελ παρουσιαστών, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο πρεμιέρων.

Μια ανάσα πριν τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τις ενημερωτικές εκπομπές να ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα πριν καν μπει ο Σεπτέμβριος. Είθισται, η ενημέρωση να ξεκινάει νωρίτερα από τη ψυχαγωγία με τη φετινή τηλεοπτική σεζόν να έχει ως ημέρα εκκίνησης τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Να σημειώσουμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν κι άλλες ενημερωτικές εκπομπές, ενώ προς τα τέλη του μήνα, πιο συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να κάνουν πρεμιέρα οι ψυχαγωγικές εκπομπές.

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Στις 31 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρεμιέρα δύο ψυχαγωγικών εκπομπών. «Studio στις 3», η νέα εκπομπή των Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΙ και το ανανεωμένο «Studio 4» στην ΕΡΤ με νέο δίδυμο Καραβάτου -Φερεντίνο.

Όσο για τη μυθοπλασία, εκτός απροόπτου, οι πρεμιέρες των σειρών θα γίνουν στις 5 Οκτωβρίου, ενώ λίγο νωρίτερα, πιθανότατα, να ξεκινήσουν οι σειρές στον ΣΚΑΙ -δηλαδή από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ας δούμε αναλυτικά ποιες ενημερωτικές εκπομπές κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

ΣΚΑΙ: Ποδαρικό με τρεις ενημερωτικές εκπομπές

Τρεις ενημερωτικές εκπομπές ξεκινούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στον ΣΚΑΙ. Πρεμιέρα, λοιπόν, για την εκπομπή «Σήμερα», η οποία πλέον θα έχει νέο δίδυμο τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιώργο Πιτταρά. Τη σκυτάλη θα πάρουν οι εκπομπές «Αταίριαστοι» και «Live You» που παραμένουν με την ίδια σύνθεση και χωρίς αλλαγές.

OPEN: Πρεμιέρα για δύο εκπομπές

Η ενημερωτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6.00 το πρωί. Ο Γιάννης Κολοκυθάς και ο Μάνος Νιφλής συνεχίζουν κανονικά στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής που την περσινή σεζόν κατάφερε να σημειώσει ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης.

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Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα η ενημερωτική εκπομπή «OPEN Παντού» στο OPEN στις 10.00 το πρωί. Η ενημερωτική εκπομπή συνεχίζει για δεύτερη σεζόν και με τον Νίκο Στραβελάκη στο τιμόνι της παρουσίασης. Τη θέση της Μίνας Καραμήτρου, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή και το κανάλι, παίρνει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία ήταν ήδη στο OPEN.

MEGA: Πρεμιέρα με δύο ενημερωτικές εκπομπές

Η εκπομπή «Live News», με τον Νίκο Ευαγγελάτο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην απογευματινή ζώνη του καναλιού. Με το ίδιο ύφος και σχεδιασμό η εκπομπή, που είναι πρώτη στην ώρα προβολής της, κάνει πρεμιέρα στον σταθμό.

Μια εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα της ενημερωτικής εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της παρουσίασης.

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ACTION 24: Πρεμιέρα με νέα ενημερωτική εκπομπή

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έχει προγραμματισμένη πρεμιέρα η καθημερινή εκπομπή «Επόμενη Κίνηση». Η Κατερίνα Δούκα, ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Φώφη Γιωτάκη θα βρίσκονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 20:00 έως τις 22:00, στον τηλεοπτικό αέρα.