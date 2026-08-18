Ο Απόστολος Μαγγηριάδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ -Θα αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων - iefimerida.gr

Στο δυναμικό του ΣΚΑΪ επιστρέφει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, αποχωρώντας από την ΕΡΤ που βρισκόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, ο δημοσιογράφος θα αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή.

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Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την επιστροφή του Απόστολου Μαγγηριάδη

«Ο ΣΚΑΪ, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχεται ξανά στον όμιλο τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

Με την έναρξη της νέας σεζόν, ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Το «αντίο» του Απόστολου Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ -Οι ευχαριστίες στους συνεργάτες του

Ο δημοσιογράφος είχε κάνει γνωστή την αποχώρησή του από την ΕΡΤ με μία μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, μέσα της οποία ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στη δημόσια τηλεόραση.

«Αποχαιρετώ την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της με τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Υπήρξε για μένα εξαιρετική τιμή και ευθύνη να εργαστώ για τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε τα ηνία του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον σημερινό Πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και είχαμε άψογη συνεργασία. Μεγάλο ευχαριστώ και στη Λίνα Παπαδάκη που ήταν πάντα δίπλα για να βοηθήσει σε όλα. Συνεργαστήκαμε άψογα με τους διευθυντές ειδήσεων, Φώτη Καφαράκη, Βασίλη Θωμόπουλου, Ιωάννη Τρουπή, Μαρία Σταυροπούλου και Τιτίκα Ανουσάκη και με όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που δουλεύουν νυχθημερόν για να παραχθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

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Οφείλω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν στις εκπομπές PressTalk, Επιλογος και ERTalks, τη Λίνα Καπετάνιου, τον Λάζαρο Μπέλτσιο, τη σκηνοθέτη μας Μαρία Ανδρεαδέλλη και βέβαια όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για αυτές τις εκπομπές.

Με την έρευνα μας και τις συνεντεύξεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα όσα περίπλοκα και δυσνόητα συμβαίνουν στην εποχή μας, στα γεωπολιτικά, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στην επιστήμη. Νιώθω ότι το κάναμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον τηλεθεατή. Όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι, ωστόσο οι αλλαγές μας βοηθάνε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι.

The show must go on».