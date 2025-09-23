Ant1 Media Lab και ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενώνουν δυνάμεις: Έκπτωση 20% στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ant1 Media Lab, με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - iefimerida.gr

Το Αnt1 Media Lab και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) εγκαινίασαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Αντικείμενο της συνεργασίας, η οποία υλοποιείται ενόψει της νέας Εκπαιδευτικής Χρονιάς, είναι η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους νέους της χώρας μας , ώστε να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε σύγχρονα αντικείμενα σπουδών, –και ειδικότερα στον χώρο των Media– με την παροχή ειδικής έκπτωσης στις τιμές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που προσφέρει το ANT1 Media Lab.

Συγκεκριμένα, μέσα από τη συνεργασία αυτή παρέχεται ﻿έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) στην τιμή όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ANT1 MediaLab, στους κατόχους της «Ευρωπαικής Κάρτας Νέων», που σήμερα στη χώρα μας ξεπερνούν σε αριθμό τους 20.000 νέους.

Η παροχή έκπτωσης αφορά στα Προγράμματα της Ανώτερης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ANT1 Media Lab (Κατηγορίες: Δημοσιογραφίας, Δημοσίων Σχέσεων, Αθλητικής Δημοσιογραφίας, Σκηνοθεσίας, Σεναριογραφίας, Ηχοληψίας, Μουσικής Τεχνολογίας, Makeup & Special Effects, Digital & Social Media) καθώς και σε όλα τα Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Σεμιναρίων και Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ANT1 Media Lab.

Η Γενική Διευθύντρια του ANT1 Media Lab, Βασιλική Κωστούρου με την πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου υπογράφουν τη σύμβαση συνεργασίας



Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ANT1 Media Lab, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας, Βασιλικής Κωστούρου, της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου, και του Διευθυντή Marketing του ANT1 Media Lab, Aλέξανδρου Αρμένη.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Γενική Διευθύντρια του ANT1 Media Lab, Βασιλική Κωστούρου δήλωσε:

«Η σύμπραξή μας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έρχεται σε μία σημαντική για εμάς χρονιά στην οποία εγκαινιάζουμε τη συνεργασία του ANT1 Media College με το κρατικό πανεπιστήμιο της Σκωτίας, Edinburgh Napier University προσφέροντας αναγνωρισμένο πτυχίο Bachelor στους σπουδαστές μας και στο πλαίσιο αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να κάνουμε τις σπουδές προσβάσιμες σε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στους νέους. Θεωρούμε λοιπόν πως η συνεργασία μας αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και γόνιμη, καθώς προάγει τις ίσες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση και προωθεί την ανάπτυξη και την κινητικότητα των νέων».

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου δήλωσε:

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου.



«Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιούμε δράσεις και πολιτικές, που στόχο έχουν να στηρίξουν τη νέα γενιά της Πατρίδας μας. Ένα απο τα ισχυρά «εργαλεία» που διαθέτουμε για την επίτευξη των στόχων μας, είναι τα ευρωπαικά προγράμματα που υλοποιούμε. Η Ευρωπαική Κάρτα Νέων, ένας θεσμός για τη Νέα Γενιά της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, μπορεί να λειτουργήσει με τις σωστές συνεργασίες, σαν αυτή που σήμερα υλοποιούμε με το ANT1 Media Lab, ως πολλαπλασιαστής της προσπάθειας να παρέχουμε περισσότερες ευκαιρίες για καλύτερη εκπαίδευση στους νέους μας.

Το κορυφαίο ANT1 Media Lab του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ καταγράφει μια σημαντική πορεία στην Εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια, προσφέροντας στους νέους μας τα κατάλληλα εφόδια για μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της Δημοσιογραφίας και των Media.

Ευχαριστώ θερμά για την προσφορά του στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και την εγκάρδια φιλοξενία το ANT1 Media Lab και τη Γενική Διευθύντριά του, κυρία Κωστούρου Βασιλική. Σήμερα θέσαμε τις βάσεις για μια γόνιμη συνεργασία ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ANT1 Media Lab. Μία συνεργασία από αυτές που θα μας επιτρέψουν στον απολογισμό μας να μπορέσουμε να πούμε πως με νέες συμμαχίες και συνεργασίες που χτίζουμε μέρα με τη μέρα, μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα για την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων της χώρας μας»

Η Γενική Διευθύντρια του ANT1 Media Lab, Βασιλική Κωστούρου με την πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου

Ο Διευθυντής Marketing του ANT1 Media Lab, Αλέξανδρος Αρμένης επεσήμανε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας διευρύνουμε τη στρατηγική πολιτική συνεργασιών μας με σημαντικούς φορείς προς το συνολικό κοινωνικό όφελος. Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορούμε να προσφέρουμε σε περισσότερους νέους και νέες τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα ή περισσότερα από τα επιτυχημένα προγράμματα σπουδών του ANT1 Media Lab τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες και το φάσμα του κάθε αντικειμένου».

ANT1 Media Lab

To ANT1 Media Lab, η Σχολή Media του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, είναι ένας από τους κορυφαίους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1991 και αναπτύσσεται συνεχώς προσφέροντας σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, που αποτελούν τα εφόδια για την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας στον χώρο των Media. Ειδικότερα το ANT1 Media Lab ειδικεύεται στον τομέα της επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προσφέροντας στους σπουδαστές του μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, βιωματικές εμπειρίες δίπλα σε καταξιωμένους δημοσιογράφους και επαγγελματίες από τον χώρο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του Τύπου και των Δημοσίων Σχέσεων, δίνοντάς τους ταυτόχρονα ευκαιρίες να εκπαιδευτούν στο αντικείμενο της επιλογής τους κάνοντας πρακτική άσκηση στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου στο ΑΝΤ1 MEDIA LAB

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης: νέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το 2025 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη Νέα Γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων Νεολαίας και δράσεων που δύναται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που τη στηρίζουν στην πράξη.

Εξάλλου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη Νέα Γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων, ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους. Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013, αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας

Ταυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές

Οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά σε:

Εκπαίδευση

Πολιτισμό

Μεταφορές

Καταστήματα

Τηλεπικοινωνίες

Υπηρεσίες

Αθλητισμός

Τουρισμός:

καθιστώντας την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέροντά τους σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.