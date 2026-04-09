Αποκαλύψεις στη Γαλλία για τον Μπαρντελά -Περιοδικό δημοσίευσε φωτό και τη σχέση του με Ιταλίδα γαλαζοαίματη - iefimerida.gr

Ο Ζορντάν Μπαρντελά βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας στη Γαλλία, όχι για τις πολιτικές του θέσεις, αυτή τη φορά, αλλά για την προσωπική του ζωή.

Φωτογραφίες που δημοσιεύει το Paris Match φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη σχέση του επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς -και πιθανού διεκδικητή του ύπατου αξιώματος της Γαλλίας - με Ιταλίδα γαλαζοαίματη, την Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών

Φωτογραφίες που «μιλούν»

Το γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε φωτογραφικό ρεπορτάζ από την Κορσική, όπου Μπαρντελά και Μαρία-Καρολίνα εμφανίζονται να κάνουν βόλτα πιασμένοι χέρι-χέρι στην πρωτεύουσα του νησιού, το Αιάκειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν αιφνιδιαστικά, αν και παραμένει ασαφές κατά πόσο υπήρχε συναίνεση από την πλευρά τους για τη δημοσιοποίηση.

Η σχέση Μπαρντελά-Μαρίας Καρολίνας είχε ήδη πυροδοτήσει φήμες από τον Ιανουάριο, όταν είχαν εντοπιστεί να αποχωρούν μαζί από εκδήλωση και να επιβιβάζονται στο ίδιο αυτοκίνητο.

Ερωτηθείς τότε, ο Μπαρντελά είχε δηλώσει πως είναι «ευτυχισμένος» και «δεν είναι πλέον «ελεύθερος», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ποια είναι η «μυστηριώδης» δούκισσα της Καλαβρίας - «αμόρε» του Μπαρντελά﻿

Η 22χρονη Μαρία-Καρολίνα γεννήθηκε στη Ρώμη και είναι κόρη του πρίγκιπα Καρόλου των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών και της πριγκίπισσας Καμίλα.

Μετά την αλλαγή των κανόνων διαδοχής το 2016, θεωρείται κληρονόμος του οίκου και φέρει τον τίτλο της δούκισσας της Καλαβρίας.

Πολύγλωσση (μιλάει εκτός από ιταλικά και αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρωσικά) και κοσμοπολίτισσα, έχει μεγαλώσει μεταξύ Μόντε Κάρλο, Παρισιού και Ρώμης, ενώ μοιράζεται συχνά στιγμές από τη ζωή της στα social media, παρουσιάζοντας έναν λαμπερό τρόπο ζωής ανάμεσα σε ντεφιλέ, κοσμικά θέρετρα και διεθνείς προορισμούς.

Πολιτική δυναμική και προσωπική ζωή

Η αποκάλυψη της σχέσης έρχεται σε μια περίοδο που το πολιτικό προφίλ του Μπαρντελά ενισχύεται σημαντικά.

Θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, ειδικά αν το εφετείο επικυρώσει την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που έχει επιβληθεί πρωτοδίκως στην Μαρίν Λεπέν.

Μέχρι σήμερα, ο 30χρονος ακροδεξιός πολιτικός έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός «αυτοδημιούργητου» ανθρώπου με ρίζες από την ιταλική εργατική τάξη. Η σχέση του με μια αριστοκρατικής καταγωγής προσωπικότητα ενδέχεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η Γαλλία οδεύει προς μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Από τη Μονακό… στην Κορσική

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε στο Μονακό το 2025. Έκτοτε, οι κοινές εμφανίσεις τους πληθαίνουν, με το πρόσφατο φωτορεπορτάζ να θεωρείται από πολλούς ως η «επίσημη» επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Η ιδιωτική ζωή του Μπαρντελά αναμένεται πλέον να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς εντείνεται το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, όχι μόνο ως πολιτικού, αλλά και ως δημόσιας φιγούρας.