Περπατώντας 10 χλμ. «γιόρτασε» ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι, τις 100 πρώτες μέρες στο αξίωμα -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μία έκπληξη περίμενε τους περαστικούς στους δρόμους της Νέας Υόρκης όταν ξαφνικά είδαν να περνάει δίπλα τους και να τους χαιρετάει ο δήμαρχος της πόλης.



Ο Ζοχράν Μαμντάνι αποφάσισε να γιορτάσει τις πρώτες του 100 μέρες στο αξίωμα… περπατώντας.

Ο δήμαρχος του Μεγάλου Μήλου έβαλε τα αθλητικά του και διέσχισε σχεδόν 10χλμ, από το Δημαρχείο μέχρι το σπίτι του.

Οι άνθρωποι στο δρόμο, κυρίως της μαύρης κοινότητας, ήταν ενθουσιασμένοι που τον συναντούσαν, τον χαιρετούσαν και έσπευδαν δίπλα του να βγάλουν φωτογραφίες, ενώ ο δήμαρχος γελούσε και μιλούσε με όλους.

Ο ινδικής καταγωγής, Δημοκρατικός Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης την 1 Ιανουαρίου 2026. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο δεύτερος νεότερος σε ηλικία δήμαρχος από το 1892.

Απογοητευμένοι οι μισοί πολίτες από την απόδοσή του

Παρά το ευχαριστο κλίμα που επικράτησε στην βόλτα του, νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι μόνο περίπου οι μισοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης εγκρίνουν την απόδοση του Μαμντάνι κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της θητείας του.



Το ποσοστό αποδοχής του 48% ήταν χαμηλότερο από αυτό που είχε ο προκάτοχος του Μαμντάνι, Έρικ Ανταμς, την ίδια περίοδο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Μόνο το 30% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν ευχαριστημένοι με τη δουλειά που κάνει ο Δημοκρατικός σοσιαλιστής δήμαρχος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν αναποφάσιστοι, σύμφωνα με νέα έρευνα του Marist College.

Οι Εβραίοι δεν τον θέλουν

Οι δύο κύριες αδυναμίες του νέου δημάρχου ήταν α) το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που εξακολουθούσαν να μην είναι σίγουροι γι' αυτόν και Β) η συνεχιζόμενη αντιδημοτικότητά του μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων, όπως δήλωσε ο διευθυντής δημοσκοπήσεων του Marist, Lee Miringoff.

Σε αντίθεση με τον πρόδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαμντάνι έχει μια τεταμένη σχέση με πολλούς Εβραίους ψηφοφόρους λόγω των επιθέσεων του κατά του Ισραήλ.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει κατηγορήσει τους Ισραηλινούς ότι διέπραξαν γενοκτονία στη Γάζα και έχει συνδεθεί με αριστερούς ακτιβιστές που θεωρούνται αντισημίτες, όπως ο Χασάν Πίκερ.

Επιπλέον, υποστηρίζει το κίνημα «Μποϊκοτάζ», δηλαδή την απόσυρση επενδύσεων και την επιβολή κυρώσεων κατά του εβραϊκού κράτους,

«Ο Μαμντάνι θα πρέπει να περάσει τη δοκιμασία του χρόνου με την εβραϊκή κοινότητα», είπε ο Μίρινγκοφ.

«Οι Εβραίοι είναι η λιγότερο πιθανή θρησκευτική ομάδα των ψηφοφόρων να δώσει στον Μαμντάνι το πλεονέκτημα της αμφιβολίας» είπε χαρακτηριστικά.