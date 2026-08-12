Τραγωδία στη Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε φέρι μποτ σε λίμνη -Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 αγνοούνται μετά την ανατροπή υπερφορτωμένου φέρι μποτ στη λίμνη Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε,﻿ ενώ στην περιοχή επικρατούσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το φέρι, με χωρητικότητα 90 ατόμων, μετέφερε τουλάχιστον 119 επιβάτες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος καθώς ενδέχεται να υπήρχαν και παιδιά χωρίς εισιτήριο, τα οποία δεν καταγράφηκαν.

Το σκάφος αναχώρησε παρά τις προειδοποιήσεις για κακοκαιρία. Σύμφωνα με μάρτυρες, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το φέρι, προκαλώντας μηχανική βλάβη και την άμεση ανατροπή του εν μέσω δραματικών στιγμών.

Εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή ταχύπλοων, ελικοπτέρου και δυτών. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο έντονος κυματισμός δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.

Οι 77 διασωθέντες, που είχαν καταφύγει σε ένα μικρό νησί, μεταφέρονται με ασφάλεια στην ξηρά, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση για τους 27 ανθρώπους που παραμένουν επισήμως αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τη Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Ζιμπάμπουε, 77 άνθρωποι διασώθηκαν και κατάφεραν να φτάσουν σε ένα μικρό νησί στη λίμνη, από όπου επιχειρούν να τους μεταφέρουν πίσω στην ακτή σκάφη διάσωσης.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή ταχύπλοων, ελικοπτέρου, δυτών και ειδικά εκπαιδευμένων ομάδων.

Το φέρι μποτ είχε χωρητικότητα 90 ατόμων, αλλά επέβαιναν τουλάχιστον 119

Η τραγωδία αποκαλύπτει και το μέγεθος του προβλήματος: το φέρι είχε χωρητικότητα μόλις 90 ανθρώπων, ενώ από τα επίσημα εισιτήρια προκύπτει ότι σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 114 ενήλικες και πέντε μέλη πληρώματος.

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Οι Αρχές της Ζιμπάμπουε προειδοποιούν, μάλιστα, ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, καθώς ενδέχεται να βρίσκονταν στο σκάφος και παιδιά που δεν χρειάζονταν εισιτήριο και επομένως δεν έχουν καταγραφεί.

Το πλοιάριο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της πόλης Καρίμπα και νησιών και αλιευτικών καταυλισμών στη λίμνη, μια διαδρομή που μπορεί να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες.

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Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φέρι αναχώρησε παρά τον άσχημο καιρό. Σύμφωνα με τον Maxton Kanhema, ένα μεγάλο κύμα ενδέχεται να χτύπησε το σκάφος, προκαλώντας προβλήματα στις μηχανές.

«Υπήρχαν άνθρωποι σε κίνδυνο... υπήρχαν πτώματα στο νερό», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά την ανατροπή.

Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ζιμπάμπουε δείχνει ταχύπλοα να κατευθύνονται προς το σημείο όπου βρίσκεται το αναποδογυρισμένο φέρι, ενώ ένα ελικόπτερο πετά πάνω από την περιοχή.

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Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί επίσης δύτες, μεγαλύτερα σκάφη και στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τις κακές καιρικές συνθήκες και τον κυματισμό.

Οι 77 διασωθέντες που έφτασαν σε μικρό νησί αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ξηρά, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση για τους 27 ανθρώπους που επισήμως παραμένουν αγνοούμενοι.

Η λίμνη Καρίμπα, που βρίσκεται στα σύνορα της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια, είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο νερού. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μετά την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ζαμβέζη.

Έχει μήκος μεγαλύτερο από 200 χιλιόμετρα και σε ορισμένα σημεία το πλάτος της φτάνει τα 40 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περίπτωση ναυτικού δυστυχήματος.

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