To ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν σε αμερικανικό δικαστήριο φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι γυναίκα.

O δικηγόρος τους είπε στο BBC ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του θα παρουσιάσουν τα στοιχεία στο πλαίσιο της μήνυσης που κατέθεσαν περί τα τέλη Ιουλίου σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Αμερικανίδας ακροδεξιάς φιλοτραμπικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία διέσπειρε ψευδείς ισχυρισμούς ότι η .η Μπριζίτ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τομ Κλαρ, δικηγόρος του ζεύγους Μακρόν, είπε στο πόντκαστ «Fame Under Fire» του βρετανικού δικτύου ότι οι πελάτες του είναι πρόθυμοι να αποδείξουν «γενικώς και ειδικώς» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Και πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες ειδικών που θα έχουν επιστημονικό χαρακτήρα», αν και δεν αποκάλυψε προς το παρόν την ακριβή φύση τους.

Ερωτηθείς κατά πόσον το ζεύγος Μακρόν θα δώσει φωτογραφίες με την Μπριζίτ έγκυο και να μεγαλώνει τα παιδιά της, ο Κλαρ είπε ότι αυτές υπάρχουν και θα παρουσιαστούν.

Ο δικηγόρος είπε ότι οι ισχυρισμοί της Κάντας Όουενς προκάλεσαν «απίστευτη αναστάτωση» στην Μπριζίτ Μακρόν και «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου από άλλα ζητήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θέλω να εννοήσω ότι αυτό τον έχει κάνει να χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Αλλά όπως όλοι όσοι ισορροπούν μεταξύ μιας καριέρας και μιας οικογένειας, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό τον εξαντλεί. Και δεν έχει ‘ανοσία’ σε αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», τόνισε ο Κλαρ.

Η Όυενς διέσπειρε με τα podcast της παράλογους ισχυρισμούς για την Μπριζίτ Μακρόν

Στην αγωγή του το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποστηρίζει ότι η Όουενς διέδωσε σκόπιμα τους παράλογους ισχυρισμούς της για την Μπριζίτ Μακρόν μέσω της πλατφόρμας Χ και του podcast της τον Μάρτιο του 2024 για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της, κάτι που απέρριψαν οι δικηγόροι της influencer.

Σύμφωνα με την ψευδή πληροφορία, που διαδόθηκε ευρέως στη Γαλλία από κύκλους συνωμοσιολογικούς, αντιεμβολιαστικούς ή και ακροδεξιούς, η Μπριζίτ Μακρόν, γεννηθείσα ως Τρονιέ, δεν υπήρξε ποτέ, όμως ο αδελφός της Ζαν Μισέλ πήρε αυτήν την ταυτότητα αφού άλλαξε φύλο.

Η ψευδής πληροφορία κυκλοφόρησε ευρέως και στο εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ, αφού η Όουενς με τους εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εκμεταλλεύτηκε τον Μάρτιο του 2024, δίνοντάς της παγκόσμια απήχηση από τον Ιανουάριο του 2025 μέσω μιας σειράς βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισχυρισμοί προέρχονται από ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 από το γαλλικό ακροδεξιό περιοδικό Faits et Documents, το οποίο αρχικά είχε περάσει απαρατήρητο.

Δύο γυναίκες, η Νατάσα Ρέι και η Αμαντίν Ρόι, που είχαν ευρέως κυκλοφορήσει αυτά τα fake news, καταδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο από τη γαλλική δικαιοσύνη να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 στον Ζαν Μισέλ Τρονιέ, ωστόσο απαλλάχθηκαν σε δεύτερο βαθμό τη 10η Ιουλίου για λόγους ελευθερίας της έκφρασης. Το ζεύγος Μακρόν ασκεί έφεση κατά αυτής της απόφασης.