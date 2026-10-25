Ζελένσκι: Η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, με την αμερικανική διαμεσολάβηση.

Στόχος είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο από τις αρχές του έτους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του για διάλογο, αλλά έθεσε έναν κρίσιμο όρο.

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Διευκρίνισε ότι, ενώ τα τεχνικά θέματα μπορούν να συζητηθούν από ομάδες εργασίας, το εδαφικό ζήτημα πρέπει να τεθεί αποκλειστικά σε επίπεδο ηγετών. Επιβεβαίωσε ότι όλες αυτές οι συζητήσεις μπορούν να λάβουν χώρα τον προσεχή Νοέμβριο.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TSN, ο Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την «πολύ αργή» πρόοδο στην παράδοση πυραυλικών συστημάτων Patriot.

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Ωστόσο, ανέφερε και μια θετική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η ταχύτητα του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX αποκαταστάθηκε, επιτρέποντας πλέον στο Κίεβο να λαμβάνει κρίσιμες προειδοποιήσεις για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.