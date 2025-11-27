Ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, λέει ο προσωπάρχης του - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Αυτό δήλωσε ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει [συμφωνία για] παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

ΑΠΕ ΜΠΕ