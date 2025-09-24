 Ζελένσκι: Ο Πούτιν αναζητεί τα «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ο Πούτιν αναζητεί τα «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναζητεί «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις πρόσφατες παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας «θα επιδιώξει να εντοπίσει τρωτά σημεία στην Ευρώπη» για να διαπιστώσει εάν αυτές οι χώρες είναι καλά προετοιμασμένες αλλά και την αντίδραση της Συμμαχίας, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΟΗΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ