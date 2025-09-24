Ζελένσκι: Ο Πούτιν αναζητεί τα «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας - iefimerida.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναζητεί «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις πρόσφατες παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας «θα επιδιώξει να εντοπίσει τρωτά σημεία στην Ευρώπη» για να διαπιστώσει εάν αυτές οι χώρες είναι καλά προετοιμασμένες αλλά και την αντίδραση της Συμμαχίας, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
