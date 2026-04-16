Ο Ζελένσκι πόσταρε φωτογραφίες με το νυχτερινό Ρωσικό σφυροκόπημα: Να παραδοθεί εγκαίρως βοήθεια στο Κίεβο - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση προς τους εταίρους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και να παραδώσουν εγκαίρως τη βοήθεια που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία.

Η δήλωση έγινε ύστερα από τις τελευταίες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους.

«Άλλη μια νύχτα απέδειξε ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ. «Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως».

ΑΠΕ-ΜΠΕ