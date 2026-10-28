Ζελένσκι: Πιθανόν να γίνει 6-10 Νοεμβρίου η τριμερής συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι - iefimerida.gr

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως οι πιθανότητες να γίνει τριμερής μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, συγκεντρώνουν καλές πιθανότητες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνουν το διάστημα 6-10 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

«Όχι» στη συμμετοχή της Ευρώπης λέει το Κρεμλίνο

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε παράλληλα ότι το Κίεβο επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που δεν αποδέχεται η Μόσχα.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών δεν θα λάβουν μέρος στον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν τέθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.