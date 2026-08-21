Ζελένσκι: Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Περμ - iefimerida.gr

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Περμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Τα παραπάνω δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πλήγμα στη ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση της Μαρίνοφκα στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Ουκρανικά drones έπληξαν το Περμ

Ουκρανικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια του Περμ, στα Ουράλια, που προκάλεσε ζημιές ανέφερε επίσης ο Ρώσος κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας, Ντμίτρι Μαχόνιν, χωρίς να διευκρινίσει για ποια εγκατάσταση πρόκειται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν οκτώ άτομα για σχεδιασμό επίθεσης εναντίον επιχείρησης στην περιφέρεια της Μόσχας, ενώ συνέλαβαν επίσης έναν ξένο υπήκοο επειδή παρακολουθούσε κυβερνητικά κτίρια και στρατηγική υποδομή, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι πρώτες συλλήψεις αφορούν οκτώ πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν 35 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με εκρηκτικά, που είχαν εισαγάγει λαθραία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιτεθουν σε στρατηγικής σημασίας επιχείρηση του αμυντικού τομέα στην περιφέρεια της Μόσχας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Σε μια άλλη εξέλιξη, το επίσης κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ξένος υπήκοος χώρας, την οποία δεν διευκρίνισε, συνελήφθη στη βορειοδυτική περιφέρεια του Μουρμάνσκ, όπου σχεδίαζε να διασχίσει τα σύνορα για να εισέλθει στη Νορβηγία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η FSB δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι το άτομο αυτό είναι ύποπτο ότι παρακολουθούσε αμαξοστοιχίες που μετέφεραν πετρελαϊκά προϊόντα σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας, καθώς και διοικητικά κτίρια στη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα κρατικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι όλοι οι συλληφθέντες εργάζονταν για τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις συλλήψεις αυτές.

Εξάλλου, από την Κρατική Υπηρεσία Συνοριοφρουράς της Ουκρανίας ανακοινώθηκε σήμερα ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας ζημιές σε μεθοριακό πέρασμα με τη Μολδαβία στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού.

Η κυκλοφορία επιβατών και οχημάτων μέσω του περάσματος Ταμπάκι σταμάτησε και έχει εκτραπεί προς άλλα σημεία διέλευσης, ανέφερε η Υπηρεσία Συνοριοφρουράς μέσω του Telegram.

Η πλευρά της Μολδαβίας ενημερώθηκε για την κατάσταση, πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ