Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Αν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα, η Ουκρανία θα είναι απλά η πρώτη που δέχθηκε εισβολή - iefimerida.gr

Σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε πως πολλές χώρες κινδυνεύουν από την επιθετικότητα της Ρωσίας.

Αν και ηγείται της χώρας που δέχεται επίθεση εδώ και τριάμισι χρόνια, ο Ζελένσκι δεν μίλησε μόνο για την Ουκρανία. Αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, όπως η Γεωργία, η Μολδαβία, η Παλαιστίνη, η Σομαλία, το Σουδάν και η Συρία. Περιέγραψε έναν κόσμο που κινδυνεύει να ορίζεται μόνο από το δίκιο του ισχυρού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζούμε τώρα τον πιο καταστροφικό ανταγωνισμό εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη.

Και αν δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας εκτός από φίλους και όπλα, και αν ο κόσμος δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί σε όλες τις απειλές, και αν δεν υπάρχει ισχυρή πλατφόρμα για διεθνή ασφάλεια, θα έχει απομείνει κάποιο μέρος στη Γη που να είναι ακόμα ασφαλές για τους ανθρώπους;», διερωτήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, ώστε να διασφαλιστεί ότι «η εθνική ασφάλεια δεν είναι προνόμιο για λίγα έθνη, αλλά δικαίωμα για όλους».

«Φθηνότερο να σταματήσουμε τώρα τον πόλεμο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλυσε τις επιλογές που έχει η διεθνής κοινότητα με όρους κόστους-οφέλους.

«Το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα και στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η ισχύς που θα δημιουργήσει ένα απλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που μεταφέρει πυρηνική κεφαλή», λέει.

Στο πλαίσιο αυτό προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να «χρησιμοποιήσει ό,τι έχουμε μαζί για να αναγκάσουμε τον επιτιθέμενο να σταματήσει, και μόνο τότε έχουμε μια πραγματική πιθανότητα αυτός ο ανταγωνισμός εξοπλισμών να μην καταλήξει σε καταστροφή για όλους μας».

«Αν χρειάζονται όπλα για να γίνει αυτό, αν χρειάζεται πίεση στη Ρωσία, τότε πρέπει να γίνει, και πρέπει να γίνει τώρα. Διαφορετικά, ο Πούτιν θα συνεχίσει να οδηγεί τον πόλεμο προς τα εμπρός, όλο και πιο βαθιά. Και σας το είπαμε και πριν, η Ουκρανία είναι μόνον η πρώτη», τόνισε.

Ζήτησε να σταματήσει το εμπόριο με τη Ρωσία

Στη συνέχεια, στράφηκε στις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, λέγοντας ότι η αντίδρασή τους θα καθορίσει αν η Ρωσία θα επιτραπεί να συνεχίσει την επιθετικότητά της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πόλεμος έχει ήδη πλήξει πολλούς ανθρώπους για να προσποιηθείτε ότι δε σας αφορά. Επομένως, εξαρτάται από εσάς αν θα βοηθήσετε την ειρήνη ή αν θα συνεχίσετε να εμπορεύεστε με τη Ρωσία και να βοηθάτε τη Ρωσία να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του μετά τις συνομιλίες τους την Τρίτη και κατέληξε με μια άμεση έκκληση: «Οπότε μη μένετε σιωπηλοί, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σέρνει αυτόν τον πόλεμο. Παρακαλώ, μιλήστε και καταδικάστε τον. Παρακαλώ, ενωθείτε μαζί μας στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Οι άνθρωποι περιμένουν δράση».