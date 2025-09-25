Ζελένσκι: «Αν οι Ρώσοι δεν τερματίσουν τον πόλεμο, να βρουν το πλησιέστερο καταφύγιο» - iefimerida.gr

Έτοιμος να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, εφόσον έχει εξασφαλίσει την στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο πρακτορείο Axios.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως».

Τόνισε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων.

«Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», τόνισε, υιοθετώντας ένα σαφώς πιο επιθετικό ύφος από άλλες παρεμβάσεις του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπονόησε ότι σημεία αναφοράς της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν στόχο.

Είπε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε». Εξήγησε ότι προχώρησε σε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δεσμεύτηκε για εκλογές μόλις λήξει ο πόλεμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα δρομολογήσει εκλογές στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνος δε θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.

«Στόχος μου είναι να τερματίσω τον πόλεμο», όχι να συνεχίσω να διεκδικώ αξιώματα, είπε.