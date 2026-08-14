Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα συνιστούν σοβαρή απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια - iefimerida.gr

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων για την Αίγυπτο και για σημαντικό αριθμό άλλων χωρών στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι προμήθειες απειλούνται πλέον σοβαρά εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

H ανάρτηση του Ζελένσκι

«Βλέπουμε ήδη μια σημαντική μείωση των προμηθειών και αυτή θα μπορούσε να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες», προκαλώντας «αυξήσεις τιμών και ελλείψεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο και το Κάιρο συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων.

Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον φορτηγών πλοίων και υποδομών σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα έχουν μπλοκάρει de facto τη βασική οδό εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές.