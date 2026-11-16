Σε νέα κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο βρίσκεται η υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν νέες διαδικτυακές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, με αντικείμενο τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθιερωμένο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στις επαφές συμμετείχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συζήτηση δύσκολη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ουκρανική πλευρά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει εποικοδομητικά στη διπλωματική διαδικασία.

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«Οι διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα αποβούν άκαρπες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

H διαφωνία της Μόσχας

Στις συνομιλίες έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ευρωπαϊκή παρουσία θα διατηρηθεί και στις επόμενες επαφές με τη ρωσική πλευρά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή των χωρών που ανήκουν στον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων» και στηρίζουν την Ουκρανία.

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Ωστόσο, από την πλευρά της Μόσχας διατυπώθηκε διαφορετική θέση. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη συναινέσει στη συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων στον επόμενο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν αναφέρει Αμερικανοί διαπραγματευτές μετά τις επαφές τους στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι νέες συνομιλίες πραγματοποιούνται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πρώτη εδώ και εννέα μήνες τριμερή συνάντηση αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, η οποία φιλοξενήθηκε στο Άμπου Ντάμπι.

«Η Ρωσία προμηθεύεται πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα»

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε σοβαρή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων εκτεταμένων ρωσικών επιθέσεων. Όπως αποκάλυψε, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων, με πιθανό χρονικό ορίζοντα το βράδυ της Δευτέρας, τη διάρκεια της νύχτας και την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι επικαλέστηκε επίσης ενημέρωση της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), σύμφωνα με την οποία η Ρωσία εξακολουθεί να λαμβάνει από τη Βόρεια Κορέα νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων, που φέρεται να ανέρχονται σε δεκάδες κάθε μήνα.

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Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά δημιουργεί ευρύτερες απειλές για την περιοχή της Κορεατικής Χερσονήσου. Πρόσθεσε ότι η χρήση των συγκεκριμένων πυραύλων στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπει στη Βόρεια Κορέα να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των οπλικών της συστημάτων.

Κλείνοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε νέα ρωσική επίθεση θα έχει απάντηση από την ουκρανική πλευρά.

Κούσνερ: Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και απεσταλμένοπς του, Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι παρατηρείται πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες σημειώνοντας ωστόσο ότι οι πλευρές απαίτείται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.

Όπως τόνισε, μαζί με τον συνεργάτη του Στιβ Γουίτκοφ, συζήτησαν με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σχετικά με τα επόμενα βήματα.

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«Σημειώνουμε πρόοδο, σε στενό συντονισμό με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη, προς μια έκβαση που μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κούσνερ. «Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και μια τελική συμφωνία θα απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις», υπογράμμισε.