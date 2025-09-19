 Ζελένσκι για την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας: Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι για την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας: Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι / Φωτογραφία αρχείου: AP Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας συνιστά ένα νέο απαράδεκτο μέτρο αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό "σκανδαλώδες".

"Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και σε νέες κατευθύνσεις", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Δύσης. Και αυτό απαιτεί μια συστηματική απάντηση", δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας "ισχυρά μέτρα".

"Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα", τόνισε.

