 Ο Ζελένσκι για τη ρωσική επίθεση με έξι νεκρούς: Χρησιμοποίησαν βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους - iefimerida.gr
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Ο Ζελένσκι για τη ρωσική επίθεση με έξι νεκρούς: Χρησιμοποίησαν βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Ρωσική επίθεση
Ρωσική επίθεση / Χ
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια.

Στη ρωσική επίθεση στη νότια Ουκρανία τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η πόλη χτυπήθηκε από βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους»

«Η πόλη χτυπήθηκε από βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ρωσικούς πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Χ, καταγγέλλοντας μία «βάναυση επίθεση» σχεδιασμένη για να προκαλέσει τις μέγιστες ζημίες.

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Η πόλη της Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε 700.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, έγινε στόχος μαζικού βομβαρδισμού με τουλάχιστον έξι νεκρούς και 109 τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Ιβάν Φεντόροφ.

Η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχος της Ρωσίας και οι σχέσεις τους έχουν ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μόσχα και Πιονγιάνγκ συνδέονται από το 2024 με αμυντική συμφωνία και χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετείχαν στις μάχες κατά των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ κατά την περίοδο 2024-2025.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί όπλα βορειοκορεατικής κατασκευής.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

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