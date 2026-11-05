Ζελένσκι: Η νέα ισορροπία δυνάμεων στις ΗΠΑ δημιουργεί ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τροφοδοτεί τις ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από το δίκτυο ZDF της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ο Αελένσκι δήλωσε για τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Υπάρχει λοιπόν τώρα η ελπίδα, αφού διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ότι θα υποστηριχθούμε περισσότερο», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι η ενισχυμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του αμερικανικού Κονγκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει την Ρωσία και να την στρέψει προς «πιθανές διαπραγματεύσεις και πιθανή ειρήνη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ