Ζελένσκι: Ο εγγονός του Σαρλ ντε Γκολ στον νέο κατάλογο κυρώσεων για την Ουκρανία - iefimerida.gr

Ένα νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει Ρώσους και ξένους πολίτες και οντότητες παρουσίασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι η Ευγενία Γκούτσουλ, επικεφαλής της αυτονομίας της Γκαγκαουζίας στη Μολδαβία, και ο Πιερ ντε Γκολ, εγγονός του Σαρλ ντε Γκολ, του πρώτου προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα αντίστοιχα διατάγματα δημοσιεύθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του Ουκρανού προέδρου.

Συνολικά, ο κατάλογος κυρώσεων περιλαμβάνει 66 άτομα και 13 εταιρείες. Οι κυρώσεις αφορούν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στο ουκρανικό έδαφος, στην ακύρωση αδειών, στην απαγόρευση της μεταβίβασης πνευματικής ιδιοκτησίας, στην καταγγελία εμπορικών συμφωνιών και στην ανάκληση όλων των ουκρανικών κρατικών βραβείων.

Εκτός από την Γκούτσουλ, ο κατάλογος περιλαμβάνει άλλους 10 πολιτικούς από τη Μολδαβία. Μεταξύ των Ρώσων προσωπικοτήτων που αναφέρονται είναι η Εκατερίνα Μιζουλίνα, επικεφαλής της Ένωσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ο Αντρέι Κικότ, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, και ο Κιρίλ Λογκβίνοφ, διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.