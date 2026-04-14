Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο -Θερμή υποδοχή από τον Μερτς - iefimerida.gr

Στο Βερολίνο για τις πρώτες διευρυμένες γερμανοουκρανικές κυβερνητικές διαβουλεύσεις μετά το 2004 βρίσκεται σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι κυβερνητικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, με κεντρικά ζητήματα την κατάσταση ασφάλειας, το ΝΑΤΟ και την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.

Μετά από 22 χρόνια, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να σφραγίσουν μια νέα εποχή στρατηγικής συνεργασίας, με επίκεντρο την ασφάλεια και την οικονομική ανασυγκρότηση.

Ο Γερμανός καγκελάριος υποδέχτηκε θερμά τον Ζελένκσι, αναρτώντας στο Χ μία φωτογραφία από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου και αναφέροντας: «Ισχυροί εταίροι για μια ισχυρή Ευρώπη. Θερμώς καλωσορίσατε στο Βερολίνο, πρόεδρε Ζελένσκι».

Στο τραπέζι το ευρωπαϊκό δάνειο και η αμυντική συνεργασία

Βασικό θέμα της συνάντησης του καγκελάριου Μερτς με τον Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να είναι η έγκριση του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, το οποία εμπόδιζε έως τώρα η Ουγγαρία.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να επενδυθούν στον στρατό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμυντική του ικανότητα για το τρέχον και το προσεχές έτος.

Επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ARD, ο Ζελένσκι αναζητά νέους διεθνείς εταίρους για την πώληση αμυντικής τεχνολογίας, π.χ., με drones.

Μάλιστα, στο Βερολίνο, Μερτς και Ζελένσκι παρακολούθησαν παρουσίαση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), που αποτελούν προϊόν κοινής παραγωγής.