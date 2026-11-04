O Ζελένσκι απένειμε κρατικό βραβείο στη Μελάνια Τραμπ: «Σημαντική η συμβολή της Πρώτης Κυρίας» - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε κρατική διάκριση στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ για τον ρόλο της στην πρόσφατη ανθρωπιστική εκεχειρία.
Επίσης η διάκριση αφορά και την επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα.
«Σημαντική προσωπική συμβολή της Πρώτης Κυρίας»
Το προεδρικό διάταγμα, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, επικαλείται τη "σημαντική προσωπική συμβολή" της Πρώτης Κυρίας προς την ανθρωπιστική υποστήριξη για την Ουκρανία και το έργο της ίδιας να βοηθά τα παιδιά στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων εκείνων που απελάθηκαν ή μεταφέρθηκαν δια της βίας από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.
Το βραβείο -Το Τάγμα της Πριγκίπισσας Όλγας, Α' Τάξης- απονέμεται μόνο σε γυναίκες με εξαιρετική συνεισφορά σε τομείς όπως η επιστήμη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο.
Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι η Μελάνια Τραμπ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη εξαήμερης εκεχειρίας για την απομάκρυνση κατοίκων από την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ολέσκι στη νότια Ουκρανία, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια τοπική εκεχειρία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με την Μελάνια Τραμπ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ