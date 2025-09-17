 Ζελένσκι: Αντιαεροπορικοί πύραυλοι μέσα στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αντιαεροπορικοί πύραυλοι μέσα στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίνει τα χέρια με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίνει τα χέρια με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη βοήθεια που έχει λάβει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, σε επίπεδο πολεμικού εξοπλισμού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι πύραυλοι για τα δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL (Prioritized Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από συμμάχους.

«Λάβαμε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εταίρους μας ειδικά για τον μηχανισμό PURL. Θα λάβουμε επιπλέον κεφάλαια για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα έχουμε άλλα 3,5-3,6 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Τα δύο πρώτα πακέτα των 500 εκατομμυρίων δολαρίων… Αυτά τα πακέτα… σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους για Patriot και Himars», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

