Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Μέχρι και 50.000 Βορειοκορεάτες θα πολεμήσουν στο πλευρό του Πούτιν - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν.

Ο Ζελένσκι έγραψε χθες Σάββατο στο Χ ότι «μία απόφαση έχει ληφθεί για 30.000 ως 50.000 Βορειοκορεάτες που θα αναπτυχθούν στη ρωσική επικράτεια», πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό από την εκτίμηση των 30.000 στρατιωτών που είχε κάνει τον Ιούλιο.

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Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι το Κίεβο εντόπισε μερικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα στην επικράτεια της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο ν’ αποκαλύψει τις τοποθεσίες εντοπισμού.

Ο Ζελένσκι θέλει συνεργασία με τη Νότια Κορέα

«Είναι απολύτως σαφές ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να αποκτά εμπειρία στον τομέα του σύγχρονου πολέμου, να λαμβάνει άδειες από τη Ρωσία και να προμηθεύεται κάθε είδους στρατιωτικό εξοπλισμό από αυτήν», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και ζήτησε την συνεργασία της Νότιας Κορέας, που αποτελεί το αντίπαλο δέος της Βόρειας στην κορεατική χερσόνησο.

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«Επομένως, κατά τη γνώμη μου, η Δημοκρατία της Κορέας θα πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με την Ουκρανία. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να λάβουμε υποστήριξη από τη Νότια Κορέα σε έναν τομέα όπου αντιμετωπίζουμε έλλειψη. Πρόκειται για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας», έγραψε, προτείνοντας η Ουκρανία να συμβάλει σε αυτή τη συνεργασία με την τεχνογνωσία της πάνω στα drones.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ