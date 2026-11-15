 Zαχάροβα για το κλείσιμο των συνόρων από την Εσθονία: Θα είναι άλλη μια εκδήλωση ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας
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Zαχάροβα για το κλείσιμο των συνόρων από την Εσθονία: Θα είναι άλλη μια εκδήλωση ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας

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Μαρία Ζαχάροβα Ρωσία Ουκρανία τάγμα Αζόφ Ισραήλ
Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα / Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Αν η Εσθονία σκοπεύει πράγματι να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει άλλη μια εκδήλωση ρωσοφοβίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«...Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας», τόνισε η Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών,Μάργκους Τσάκνα δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, μετά από μια φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία, για την οποία το Ταλίν επέρριψε την ευθύνη στη Μόσχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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