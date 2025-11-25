Ζαχάροβα για παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Η Ευρώπη πρέπει να τα επιστρέψει αν δεν θέλει να λάβει την πιο σκληρή απάντηση - iefimerida.gr

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας» τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε τα παραπάνω στο Telegram, ως μία πρώτη απάντηση στους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητούν οι ΗΠΑ με την Ουκρανία και την ΕΕ.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί κλέφτης» πρόσθεσε η Ρωσίδα εκπρόσωπος και συνέχισε: «Και όσοι στα χέρια τους παρανόμως τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να τα επιστρέψουν αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως κλέφτες και να λάβουν την πιο σκληρή απάντηση για το έγκλημά τους», σχολίασε η Μαρία Ζαχάροβα απαντώντας στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί στο δικαίωμα διάθεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ προσπαθεί να αναπτύξει νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ.

Ο θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, το Βέλγιο, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απαλλοτρίωση των ρωσικών κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση ευρωπαϊκών ή βελγικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα μέρη του κόσμου από τη Ρωσία μέσω δικαστηρίου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Βλάντιμιρ Πούτιν υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις όποιες προσπάθειες κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων.

Μακρόν: «Ειρήνη δεν σημαίνει παράδοση»

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε κατά την ότι μια λύση που θα τοποθετούσε την Ουκρανία σε αδύναμη θέση θα ενθάρρυνε περαιτέρω τη ρωσική επιθετικότητα και θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι μια ειρήνη που στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση», σημείωσε, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε «απόλυτη ελευθερία στη Ρωσία να προχωρήσει παραπέρα – ακόμη και εναντίον άλλων Ευρωπαίων».

Ο Μακρόν ανέφερε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σε Ουκρανία και Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τις συνομιλίες της Γενεύης περιέχει στοιχεία προς συζήτηση και βελτίωση.

Οι ενστάσεις του Γάλλου προέδρου

Κυριότερο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ιδέα επιβολής εδαφικών υποχρεώσεων στην Ουκρανία — μια πρόταση που απορρίπτουν σταθερά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το Κίεβο μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορά του.

Ο Μακρόν διαφώνησε επίσης με την πρόβλεψη του αμερικανικού σχεδίου που αφορά στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς την έγκριση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Είναι στην αρμοδιότητα των Ευρωπαίων να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη», δήλωσε.

Μακρόν: Αν δεν δεχθεί ο Πούτιν κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, πρωτοβουλία που συντονίζουν το Παρίσι και το Λονδίνο, ο Μακρόν εξήγησε ότι η αποστολή υποστήριξης από την «Συμμαχία των Προθύμων» θα περιλαμβάνει και τουρκικές δυνάμεις, πέραν των βρετανικών και γαλλικών.

Ο Μακρόν υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κρατά στα χέρια του το κλειδί για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Η ειρήνη ξεκινά με μια κατάπαυση του πυρός. Αν ο Πούτιν δεν τη δεχθεί, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε.