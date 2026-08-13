Η Ζαχάροβα απορρίπτει τις «αβάσιμες» επικρίσεις της Ιαπωνίας μετά την επίσκεψη του Πούτιν στις Κουρίλες -«Αντιρωσική πολιτική» - iefimerida.gr

Η Ρωσία απέρριψε τις «αβάσιμες» επικρίσεις της Ιαπωνίας μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στα νησιά Κουρίλες, επίκεντρο εδαφικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, και κατήγγειλε τον «αναθεωρητισμό» του Τόκιο.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες θεωρούμε πολιτικά άσχετες, προσβλητικές και, βεβαίως, νομικά αβάσιμες», αντέδρασε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

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Καταγγέλλοντας μια «αντιρωσική πολιτική που αγγίζει τα όρια της εχθρότητας» εκ μέρους του Τόκιο, η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οι Κουρίλες «είχαν παραχωρηθεί (στη Ρωσία) στο τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, βάσει των συμφωνιών με τις συμμαχικές δυνάμεις και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».



Ζαχάραοβα κατά Ιαπωνίας

«Η κυριαρχία και η δικαιοδοσία της Ρωσίας επί των νησιών αυτών δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση», τόνισε, κατηγορώντας την ηγεσία του Τόκιο ότι «υπαγορεύει αλαζονικά στη Μόσχα ποιες περιοχές της χώρας της μπορεί ή δεν μπορεί να επισκεφθεί ο ανώτατος ηγέτης της».

«Κοντά 81 χρόνια μετά την υπογραφή από την Ιαπωνία, τον Σεπτέμβριο του 1945, της πράξης της άνευ όρων συνθηκολόγησης, το Τόκιο έχει πάλι εμμονή με αναθεωρητικές ρητορικές για να υποβαθμίσει την επιθετικότητά του στην Ασία και να διατυπώσει παράλογες διεκδικήσεις σε βάρος της Ρωσίας», συνέχισε η εκπρόσωπος.

Διπλωματική αντιπαράθεση για τις Κουρίλες νήσους

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε επίσης την Ιαπωνία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία και για το ότι υιοθέτησε κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, μετά τις χώρες της Δύσης, έπειτα από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης στη χώρα αυτή.

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέβη σήμερα για πρώτη φορά στα νησιά Κουρίλες, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μια επίσκεψη που η Ιαπωνία χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη».

Το Τόκιο διεκδικεί τέσσερα νησιά στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους αυτού, τα οποία ο σοβιετικός στρατός κατέλαβε το 1945, τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ