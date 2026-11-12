Ένα ζαφείρι Ρομανόφ πουλήθηκε 4,4 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία του Sotheby's -Η εντυπωσιακή ιστορία του

Ένα εντυπωσιακό ζαφείρι Ρομανόφ, 197,80 καρατίων, που συνδέεται με την αυτοκρατορική αυλή της Ρωσίας, πωλήθηκε στην τιμή των 4,1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (4,4 εκατομμύρια ευρώ) σε δημοπρασία στον οίκο Sotheby's στη Γενεύη.

Η τιμή είναι υπερδιπλάσια της εκτιμώμενης. Αυτό το ζαφείρι Κεϋλάνης, σε έντονο μπλε χρώμα, με διαστάσεις περίπου 3,5 επί 3 εκατοστά, εντάχθηκε στη συλλογή των Ρομανόφ στα μέσα του 19ου αιώνα. Η εκτιμώμενη αξία του από τον οίκο δημοπρασιών ανερχόταν σε 1,7 εκατ. ευρώ, πριν από την πώλησή του χθες, τονίζει ο Sotheby's.

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Φωτογραφία: Sotheby's

Το ζαφείρι το είχε αγοράσει το 1927 η Αμερικανίδα λάτρης των κοσμημάτων και τραγουδίστρια της όπερας, πολωνικής καταγωγής, Γκάνα Γουάλσκα. Επανεμφανίστηκε σε δημοπρασία το 1971 και στη συνέχεια στη Γενεύη το 1992, προτού ο οίκος Cartier δημιουργήσει, το 2015, τη σημερινή του εκδοχή ως βραχιόλι, διακοσμημένο με διαμάντια.

Φωτογραφία: Sotheby's

Ο κατάλογος Fersman με κοσμήματα του ρωσικού Στέμματος, ο οποίος συντάχθηκε μεταξύ 1924 και 1926, αποκαλύπτει ότι το συγκεκριμένο ζαφείρι, το οποίο ήταν τότε τοποθετημένο από τον οίκο Fabergé σε βάση διακοσμημένη με διαμάντια, παρουσιαζόταν ως καρφίτσα, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's.

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Φωτογραφία: Sotheby's

Τα «βασιλικά και αριστοκρατικά» κοσμήματα που προσφέρθηκαν στη συγκεκριμένη δημοπρασία απέφεραν συνολικά 15,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (16,5 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.