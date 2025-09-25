«Διαβολοβδομάδα» για τους κατοίκους του Μανχάταν: Υστερικά μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο του ΟΗΕ -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι στο Μανχάταν λόγω των μέτρων ασφαλείας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην 5η λεωφόρο το YMCΑ, που ακούγεται δυνατά από ένα ποδήλατο-ταξί, μπερδεύεται με τον ήχο των περιπολικών που κινούνται ασταμάτητα τα τελευταία 24ωρα στο Μανχάταν.

Ντόπιοι και τουρίστες κινούνται με τη μέθοδο του... σλάλομ, αφού σχεδόν σε κάθε τετράγωνο υπάρχουν κάγκελα και αστυνομικοί που αλλάζουν πορεία ακόμα και στους πεζούς.

Φορτηγά κρύβουν την είσοδο του Trump Tower -Κανόνες αεροδρομίου στο ξενοδοχείο του Νετανιάχου

Έξω από το Trump Tower βαριά οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νέας Υόρκης και αστυνομικές κλούβες κρύβουν την είσοδο του κτιρίου.

Υπάρχει όμως ένα κατάλυμα ξένου ηγέτη που φαίνεται να φυλάσσεται ακόμα πιο αυστηρά και από αυτό του Αμερικανού προέδρου. Είναι το ξενοδοχείο που μένει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Εδώ και ημέρες οι άλλοι ένοικοι είχαν ειδοποιηθεί με σημειώματα να οπλιστούν με υπομονή και να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για την έξοδο και την είσοδό τους στο ξενοδοχείο χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος.

Τελικά ένα κιόσκι με μηχανήματα ακτίνων X στήθηκε μπροστά στο δρόμο, τριγύρω δεν κυκλοφορούσε... κουνούπι χωρίς να ελεγχθεί, ενώ ακόμα και σκύλοι ανιχνευτές περιπολούσαν στο λόμπι.

Σαν σταρ ο Μιλέι, μόνος του ο Σούνακ

Χαμηλά στην 5η λεωφόρο ένα πλήθος από δημοσιογράφους και πολίτες περιμένει την έξοδο του Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Οι άνδρες της ασφάλειας τον οδηγούν γρήγορα στο αυτοκίνητο χωρίς ο Αργεντίνος πολιτικός να πει το παραμικρό στα μικρόφωνα που τον πολιορκούν.

Στη λεωφόρο Madison ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, κατεβαίνει πεζός το δρόμο και χαιρετάει όποιον τον αναγνωρίζει.

Πολλοί Νεουορκέζοι επιλέγουν να λείπουν απο την πόλη καθε χρόνο τέτοιες μέρες για να αποφύγουν το ανυπόφορο μποτιλιάρισμα . Αυτοί που υποχρεωτικά παραμένουν ,περιμένουν υπομονετικά την αναχώρηση των ξένων αποστολών.