Εγκαινιάστηκε το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη, πιο ψηλό και από το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα τεράστιο άγαλμα της Παναγίας, το ψηλότερο της Ευρώπης, εγκαινιάστηκε το Σάββατο σε ένα μικρό χωριό της Πολωνίας, μέσα σε κλίμα κατάνυξης αλλά και γιορτής.

Το άγαλμα έχει ύψος 55,6 μέτρα και βρίσκεται στο Κονοτόπιε, ένα χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους, στην κεντρική Πολωνία.

Το τεράστιο άγαλμα της Παναγίας στο Κονότοπιε, ένα χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους, στην κεντρική Πολωνία / AP Photo/Claudia Ciobanu

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Το άγαλμα της Παναγίας υψώνεται πάνω από ένα βάθρο ύψους 15 μέτρων σε σχήμα στέμματος και είναι ψηλότερο και από το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το οποίο έχει ύψος 38 μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του βάθρου του.

Το μνημείο ξεπερνά σε ύψος και το άγαλμα του Χριστού Βασιλιά στην πόλη Świebodzin, στη δυτική Πολωνία, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2010 και, μαζί με τον λόφο πάνω στον οποίο στέκεται, έχει ύψος 52,5 μέτρα.

Το τεράστιο άγαλμα της Παναγίας, το ψηλότερο της Ευρώπης, στο χωριό Κονοτόπιε της Πολωνίας, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 / AP Photo/Claudia Ciobanu

Παρών στην τελετή και ο Λεχ Βαλέσα

Τα αποκαλυπήρια έγιναν με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ ελικόπτερα σκορπούσαν μικροσκοπικά κόκκινα τριαντάφυλλα πάνω από το πλήθος.

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Ιερείς με λευκές στολές τέλεσαν τη Λειτουργία, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια της Πολωνίας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων, το Σάββατο, ήταν και ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Λεχ Βαλέσα, ο οποίος ηγήθηκε του κινήματος για τον τερματισμό του κομμουνισμού στην Πολωνία και έμελλε να γίνει ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας.

Ο Βαλέσα φορούσε μια καρφίτσα με την Παναγία και απέδωσε στην καθολική του πίστη τον σημαντικό ρόλο στον αγώνα του κατά του κομμουνισμού.

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«Ξεκίνησα με την Παναγία και τελειώνω με την Παναγία», δήλωσε ο 82χρονος στο Associated Press.

Το άγαλμα χρηματοδοτήθηκε από τον Ρομάν Καρκοσίκ, έναν πλούσιο Πολωνό επιχειρηματία, και τη σύζυγό του, Γκράτσινα, και οι τοπικές αρχές φιλοδοξούν το μνημείο να εξελιχθεί σε σημαντικό τόπο προσκυνήματος και τουριστικό προορισμό.

Το ζευγάρι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι το θρησκευτικό μνημείο στο Κανοτόπιε αποτελεί έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον Θεό.

«Το άγαλμα θα είναι για όλους τους ανθρώπους», δήλωσε η Γκράτσινα. «Ο καθένας από εμάς που θα έρθει να το δει, θα σκεφτεί πιο βαθιά τη δική του ζωή, όχι μόνο τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.

