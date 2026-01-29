Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν -Απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων - iefimerida.gr

Οι υπουργοί της ΕΕ εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση στην καταστολή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα, Πέμπτη νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες στοχεύουν άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και στην υποστήριξη της χώρας προς τη Ρωσία, μετέδωσε το Reuters.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, τοποθετώντας την ομάδα σε κατηγορία παρόμοια με αυτή του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα και σηματοδοτώντας μια συμβολική αλλαγή στην προσέγγιση της Ευρώπης προς την ηγεσία του Ιράν.