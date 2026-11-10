Η κατάσκοπος που μπήκε στη ζωή του CEO της Nvidia εξασφάλισε για την Κίνα 240.000 τσιπ, αξίας 7,5 δισ. δολαρίων - iefimerida.gr

Τεράστιες ποσότητες τσιπ, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 7,5 δισ. δολάρια, εξασφάλισε η Άλις Χουάνγκ για κινεζικές επιχειρήσεις λόγω της εξωσυζυγικής της σχέσης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το The Information, που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η Κινέζα κατάσκοπος, μαζί με τον σύζυγο και την αδελφή της, δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, προκειμένου να αποκτούν τσιπ της Nvidia.

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Στο επίκεντρο του συγκεκριμένου δικτύου βρισκόταν η Shanghai Century Litong, μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2023 και έως τον Οκτώβριο είχε εξασφαλίσει καθεστώς προνομιακού συνεργάτη της Nvidia στον τομέα του cloud, αποκτώντας πρόσβαση κατά προτεραιότητα στα τσιπ της εταιρείας.

Η εν λόγω εταιρεία συνδεόταν αρχικά με την αδελφή της Άλις Χουάνγκ, Χουάνγκ Γιου, μέσω ενός ιδρυτικού μετόχου.

Πώς «ξεκόλλησε» η Κινέζα κατάσκοπος τις παραγγελίες για τσιπ, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς



Όταν «κόλλησαν» παραγγελίες για τσιπ της Nvidia, που υπόκεινται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, η Άλις Χουάνγκ αξιοποίησε τις διασυνδέσεις της με τη Nvidia και τους διανομείς της για να εξασφαλίσει προμήθειες, συμβάλλοντας στη μεταφορά περίπου 240.000 τσιπ στην Κίνα (μοντέλα H100, H200 και ορισμένα A100), σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του The Information.

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Η Century Litong εκμίσθωνε υπολογιστική ισχύ και λειτουργούσε κέντρα δεδομένων με τσιπ της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων των οποίων απαγορευόταν η πώληση στην Κίνα.

Κάποια από τα τσιπ χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την εξυπηρέτηση της Alibaba, της Tencent και μικρότερων κινεζικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Άλις Χουάνγκ κατείχε επίσης διευθυντική θέση στη Megaspeed, εταιρεία εγγεγραμμένη στη Σιγκαπούρη, η οποία συνδεόταν με τη Century Litong και έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για αποστολές τσιπ της Nvidia από τη Νοτιοανατολική Ασία στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.