Υπόθεση κατασκοπείας με επίκεντρο τον CEO της Nvidia -Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι είχε ερωτική σχέση με γυναίκα που φέρεται να κατασκόπευε για την Κίνα - iefimerida.gr

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια γυναίκα, η οποία είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Corp., Τζένσεν Χουάνγκ, εργαζόταν για κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας.



Η υπηρεσία φέρεται να την είχε στρατολογήσει με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Παρασκευή.

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Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές, οι οποίες ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για την παρακολούθηση της γυναίκας από τις αμερικανικές αρχές. Πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της ασιατικής τεχνολογικής εταιρείας Megaspeed International. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έλαβαν γνώση των καταγγελιών μέσω ενημερωτικού σημειώματος των υπηρεσιών πληροφοριών.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η Άλις Χουάνγκ εργαζόταν για το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, το οποίο επιχειρούσε να αποσπάσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, φέρεται να επιδίωκε να πείσει τη Nvidia να διαθέσει στην κινεζική αγορά τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς της.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ή υπό ποιες συνθήκες γνωρίστηκε με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

FT: Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Χουάνγκ της Nvidia είχε ρομαντική σχέση με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο

Οι Financial Times, σε δημοσίευμά τους το βράδυ της Παρασκευής, ανέφεραν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η σχέση των δύο είχε ερωτικό χαρακτήρα. «Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Χουάνγκ της Nvidia είχε ρομαντική σχέση με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος.



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Η υπόθεση αποκτά νέα βαρύτητα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, οι οποίες θα δώσουν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου. Παράλληλα, και οι Ρεπουμπλικάνοι εξετάζουν εξονυχιστικά τις σχέσεις του Χουάνγκ με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζική κατασκοπεία.

Η Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέστειλε επιστολή στον Τζένσεν Χουάνγκ, ζητώντας τη συμμετοχή του σε κοινή ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών.

«Η επιστολή περιγράφει τις ανησυχίες των νομοθετών σχετικά με τις επαφές του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed και πρόσωπο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας για την αντιμετώπιση της κατασκοπείας από ξένες δυνάμεις», ανέφερε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Η Megaspeed συμμετέχει στο δίκτυο συνεργατών cloud της Nvidia. Η εταιρεία, με έδρα τη Σιγκαπούρη, αγοράζει εξοπλισμό από τον αμερικανικό κολοσσό και στη συνέχεια ενοικιάζει υπολογιστική ισχύ σε εταιρείες και προγραμματιστές που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

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Σε ανακοίνωσή της μετά τη δημοσίευση του άρθρου των New York Times, η Nvidia υποστήριξε ότι οι συνεργάτες της στον τομέα του cloud «δεν μας ζητούν να επιδιώξουμε αλλαγές στην αμερικανική νομοθεσία ούτε να υποστηρίξουμε τις πωλήσεις προς την Κίνα».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «οποιοσδήποτε επιχειρούσε να αποκτήσει διαβαθμισμένες πληροφορίες μέσω πελατών του δικτύου NCP θα συναντούσε αδιέξοδο. Δεν διαθέτουμε ούτε κοινοποιούμε διαβαθμισμένες πληροφορίες στους πελάτες μας».

Ερωτηθείσα σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times για ενδεχόμενη ερωτική σχέση, η Nvidia παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις του Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με τις οποίες η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ ήταν μια συνηθισμένη επαγγελματική συνεργασία.

Η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό το βράδυ της Παρασκευής.

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Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπερασπίστηκε τις επαγγελματικές σχέσεις του με τη Megaspeed, χαρακτηρίζοντάς τες «φυσιολογικές και όχι ασυνήθιστες». Παράλληλα, τόνισε ότι η Nvidia είχε πραγματοποιήσει ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Megaspeed δεν είχε μεταφέρει παράνομα επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στην Κίνα.

Bloomberg