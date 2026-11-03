Η μεγαλύτερη υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο θα μειώσει τη διαδρομή των 2 ωρών σε μόλις 26 λεπτά - iefimerida.gr

Μια εντυπωσιακή αλλαγή στις μετακινήσεις αναμένεται να φέρει στην Κίνα η κατασκευή της μεγαλύτερης υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Το έργο, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 3,2 δισεκατομμυρίων λιρών, φιλοδοξεί να μειώσει τη διάρκεια μιας διαδρομής από δύο ώρες σε μόλις 26 λεπτά.

Συγκεκριμένα, η νέα σιδηροδρομική σύνδεση θα ενώνει μια παράκτια πόλη της Κίνας με ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, αντικαθιστώντας τη σημερινή δίωρη μετακίνηση με λεωφορείο. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται πλέον με υπερταχείς συρμούς τύπου bullet train, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού και αναβαθμίζοντας τη συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16 χιλιόμετρα υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας

Το φιλόδοξο αυτό έργο είχε αρχικά προταθεί το 2005, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2018 για να εγκρίνει το Πεκίνο τα σχετικά σχέδια, με τις εργασίες κατασκευής να ξεκινούν τελικά τον Νοέμβριο του 2022.



Η κατασκευή βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα συνδέει την πόλη Νίνγκμπο, νότια της Σανγκάης, με τα νησιά Ζουσάν, ένα σύμπλεγμα νήσων στις ανατολικές ακτές της χώρας.



Η σιδηροδρομική γραμμή, συνολικού μήκος περίπου 77 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει ένα υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 16 χιλιομέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο και οι επιβάτες θα μετακινούνται με τρένα υψηλής ταχύτητας, τα οποία θα φτάνουν έως και τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις δύο ώρες ταξιδιού, στα μόλις 26 λεπτά



Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κίνας είναι ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και η νέα υποθαλάσσια διαδρομή θα επιτρέπει στους επιβάτες να φτάνουν από τη Χανγκτσόου, πρωτεύουσα της επαρχίας Τζετζιάνγκ, στη Ζουσάν σε μόλις 77 λεπτά.

Σήμερα, η ίδια διαδρομή απαιτεί τεσσερισήμισι ώρες με λεωφορείο ή δυόμισι ώρες με αυτοκίνητο.

Αντίστοιχα, το ταξίδι μεταξύ Νίνγκμπο και Ζουσάν θα διαρκεί μόλις 26 λεπτά, έναντι δύο ωρών με λεωφορείο και έως 90 λεπτών με αυτοκίνητο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, θα περιλαμβάνει συνολικά επτά σιδηροδρομικούς σταθμούς στη διαδρομή μεταξύ Νίνγκμπο και Ζουσάν. Τέσσερις από αυτούς θα είναι καινούργιοι, ενώ τρεις υφιστάμενοι θα ανακατασκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή μιας γέφυρας που θα συνδέει τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος.

Μέσα στον τρέχοντα μήνα ο επικεφαλής μηχανολόγος μηχανικός του έργου της σιδηροδρομικής γραμμής Yongzhou, Dong Bing, έδωσε στη δημοσιότητα νεότερα στοιχεία για την πορεία των εργασιών.

Όπως αποκάλυψε, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε λειτουργία ένα μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων μήκους 135 μέτρων, το οποίο εργάζεται σε βάθος περίπου 93 μέτρων κάτω από τον βυθό της θάλασσας.