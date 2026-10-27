Πώς το Πεντάγωνο αναζωπύρωσε τις θεωρίες συνωμοσίας για την ύπαρξη κρυφής «υποβρύχιας εξωγήινης βάσης» ανοιχτά της Καλιφόρνιας - iefimerida.gr

Τον Αύγουστο του 1952, τρεις πρόσκοποι που έκαναν πεζοπορία στο νησί Καταλίνα, στην Καλιφόρνια, ανέφεραν ένα αθόρυβο, ασημένιο ιπτάμενο δίσκο σε τεράστιο υψόμετρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα περιγράφουν τέσσερα περιστατικά από το 1947 έως το 1955, όπως τη θέαση ιπτάμενου δίσκου από προσκόπους, μια στατική σφαίρα, σχηματισμούς ΑΤΙΑ και μια πορτοκαλί λάμψη πάνω από το νησί Καταλίνα.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αποτελεί την έβδομη παρτίδα εγγράφων στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για διαφάνεια, ενώ το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επιτρέπει σε αξιωματούχους να μιλούν πλέον για τα φαινόμενα «Άγνωστης Προέλευσης» (UAP).

Η κυκλοφορία των εγγράφων με ανεπιβεβαίωτες αναφορές προκαλεί ενθουσιασμό στις ερασιτεχνικές κοινότητες, αναζωπυρώνοντας τις θεωρίες συνωμοσίας για την ύπαρξη μιας υποθαλάσσιας εξωγήινης βάσης στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας.

Επιστήμονες και κυβερνητικοί ερευνητές, ωστόσο, συνιστούν προσοχή, χαρακτηρίζοντας τα δεδομένα ανεπαρκή. Προσφέρουν γήινες εξηγήσεις, όπως η ταύτιση ενός ΑΤΙΑ με τον πλανήτη Δία και μιας λάμψης με μετεωρίτη.

Τα προηγούμενα αλλά και τα επόμενα χρόνια, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει παρόμοιες εμπειρίες με ΑΤΙΑ (UFO), πυροδοτώντας μια θεωρία συνωμοσίας ότι στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας υπάρχει μια κρυφή, «υποβρύχια εξωγήινη βάση».

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Τώρα, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων, που περιγράφουν ιστορικές θεάσεις UFO/UAP πάνω από το νησί Καταλίνα.

Tο νησί Καταλίνα / Shutterstock

Επειδή το νησί βρίσκεται κοντά στο Sycamore Knoll -έναν υποθαλάσσιο σχηματισμό με επίπεδη κορυφή στα ανοικτά του Μαλιμπού-, η κυκλοφορία των εγγράφων αναζωπύρωσε έντονα τις θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο για την ύπαρξη της εξωγήινης βάσης στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι θεάσεις που αποκαλύπτονται στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα

Τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία αναδεικνύουν αρκετά σημαντικά περιστατικά με ιπτάμενους δίσκους ή άλλα ΑΤΙΑ στην περιοχή.

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• Η θέαση των προσκόπων (Αύγουστος 1952): Οι τρεις πρόσκοποι έκαναν πεζοπορία κοντά στο Camp Fox του νησιού Καταλίνα όταν είδαν ένα αθόρυβο, ασημένιο αντικείμενο σε σχήμα δίσκου, που πετούσε σε τεράστιο υψόμετρο. Όπως ανέφεραν τότε στις αρχές, το ΑΤΙΑ κινούνταν σημαντικά ταχύτερα από τα συμβατικά στρατιωτικά αεροσκάφη, προτού φαινομενικά «διαλυθεί» στον αέρα.

• Η στατική σφαίρα (Νοέμβριος 1953): Ένας μάρτυρας που σχετιζόταν με δραστηριότητες της στρατιωτικής αεροπορίας ανέφερε ένα στρογγυλό, μωβ-λευκό αντικείμενο που αιωρούνταν στην ίδια θέση πάνω από το νησί Καταλίνα. Το αντικείμενο παρέμεινε ακίνητο για περίπου 10 λεπτά, προτού επιταχύνει ξαφνικά, βορειοδυτικά, προς το Λος Άντζελες.

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• Σχηματισμοί πολλαπλών ΑΤΙΑ (1947 και 1949): Ξεχωριστά αρχεία καταγράφουν περιπτώσεις όπου οικογένειες και ντόπιοι παρατηρητές ανέφεραν ότι είδαν ομάδες έξι άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων να περνούν πάνω από την πόλη Άβαλον μεμονωμένα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν άλλα πανομοιότυπα αντικείμενα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

• Η πορτοκαλί λάμψη: Τον Μάρτιο του 1955, ένας κάτοικος του Άβαλον ανέφερε ένα φωτεινό πορτοκαλί αντικείμενο στο μέγεθος νομίσματος, το οποίο έπεφτε γρήγορα προς τον ορίζοντα, μέσα σε διάστημα δύο δευτερολέπτων.

Ενθουσιασμός στους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων

Τα νέα, αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Πενταγώνου είναι η 7η επίσημη δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιούνται, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για τη διαφάνεια.

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Πρόσφατα, μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» σε νυν και πρώην αξιωματούχους να μιλήσουν για απόρρητες πληροφορίες που γνωρίζουν γύρω από τα UFO και τα λεγόμενα «Άγνωστης Προέλευσης Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP).



Το νησί Καταλίνα, ανοιχτά της Καλιφόρνιας / Shutterstock

Τα έγγραφα για το νησί Καταλίνα και την Καλιφόρνια περιλαμβάνουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές περασμένων δεκαετιών για ασημένια σκάφη, μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, προκαλώντας ενθουσιασμό στις ερασιτεχνικές, ερευνητικές κοινότητες UAP.

Ωστόσο, οι κυβερνητικοί ερευνητές και οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή, τονίζοντας ότι τα ιστορικά στρατιωτικά αρχεία αξιολογούσαν συχνά αυτές τις περιπτώσεις ως περιστατικά με «ανεπαρκή δεδομένα για αξιολόγηση».

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Επιπλέον, αστρονόμοι, που εξέτασαν τις ιστορικές αναφορές, έδωσαν πιο «γήινες» εξηγήσεις για την εμφάνιση των UFO. Για παράδειγμα, το στατικό μωβ-λευκό αντικείμενο του 1953 ταυτιζόταν με τις ακριβείς ουράνιες συντεταγμένες του πλανήτη Δία εκείνη την εποχή, ενώ η πορτοκαλί λάμψη του 1955 θεωρήθηκε εξαιρετικά πιθανό να ήταν ένας συνηθισμένος μετεωρίτης.

Τέλος, εκπρόσωποι από το Ινστιτούτο SETI τονίζουν ότι, αν και η αναζήτηση εξωγήινης ζωής αποτελεί έγκυρη επιστημονική επιδίωξη, αυτά τα ανεπιβεβαίωτα ιστορικά αρχεία δεν αποτελούν οριστική απόδειξη εξωγήινης επίσκεψης.