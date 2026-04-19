Υπάλληλος πρασίνου στη Γερμανία βρίσκει χρυσό κατά τη διάρκεια κουρέματος: Ο δήμος μοιράζει 40.000 ευρώ - iefimerida.gr

Πλουσιότερος κατά 40.000 ευρώ έγινε ένας μικρός δήμος στη Γερμανία, αφότου ένας υπάλληλος πρασίνου βρήκε ράβδους χρυσού.



Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ένας υπάλληλος πρασίνου του δήμου την ώρα που κούρευε χόρτα κοντά σε μια δεξαμενή νερού, βρήκε τυχαία 8 ράβδους χρυσού βάρους 28 γραμμαρίων. Μετά από έρευνα των Αρχών, εντοπίστηκαν τελικά άλλες δύο ράβδοι.



Η ανακάλυψη προκάλεσε φυσικά μεγάλη αναστάτωση στην μικρή πόλη Μπάνεβιτς της Γερμανίας, με πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκων. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του χρυσού ή εάν προερχόταν από κάποια παράνομη δραστηριότητα, κι ενώ πολλοί εμφανίστηκαν ως πιθανοί ιδιοκτήτες, κανένας δεν κατάφερε να αποδείξει ότι του ανήκει.



Τι θα κάνει τελικά ο δήμος με τις ράβδους χρυσού

Τελικά, μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των έξι μηνών, ο χρυσός περνάει στην ιδιοκτησία του δήμου, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει το ποσό σε τοπικου΄ς συλλόγους και σωματεία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δήμαρχο Χάικο Βέρζιχ, το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει σύντομα πώς θα κατανεμηθεί το ποσό ενώ μία από τις επιλογές είναι να δοθεί από μία ράβδος χρυσού σε δέκα συλλόγους, ώστε να την πουλήσουν οι ίδιοι.