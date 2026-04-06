Υπάλληλος σούπερ μάρκετ στη Βρετανία απολύθηκε, επειδή εμπόδισε κλέφτη να αρπάξει σοκολατένια λαγουδάκια για το Πάσχα - iefimerida.gr

Ο Walker Smith, υπάλληλος της Waitrose για 17 χρόνια, απολύθηκε μετά την προσπάθειά του να σταματήσει έναν κλέφτη... σοκολατένιων λαγών.

Κατά τη διάρκεια της πάλης για την τσάντα, κάποια αυγά έπεσαν και ένα έσπασε. Από απογοήτευση, ο Smith πέταξε ένα κομμάτι μακριά, χωρίς να θέλει να χτυπήσει τον άνδρα που τα είχε αρπάξει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Guardian, ο 54χρονος Walker Smith, υπάλληλος σε κατάστημα της Waitrose στο νότιο Λονδίνο, εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά του όταν ένας πελάτης τον σταμάτησε. «Μου είπαν ότι κάποιος είχε γεμίσει μια τσάντα της Waitrose με σοκολατένια λαγουδάκια», είπε.

Ο 54χρονος υπάλληλος έτρεξε να πιάσει τον κλέφτη

Ο 54χρονος ανέφερε ότι ο κλέφτης ήταν κατά συρροή παραβάτης. Αφού εντόπισε τον δράστη, «άρπαξε την τσάντα» από τα χέρια του κλέφτη, ο οποίος την τράβηξε ξανά προς τον εαυτό του. Όπως είπε, ακολούθησε μια σύντομη πάλη για μερικά δευτερόλεπτα πριν σπάσει η τσάντα. Τα σοκολατένια λαγουδάκια έπεσαν στο πάτωμα και ο κλέφτης έτρεξε προς την έξοδο. Ο Smith είπε ότι ένα από τα λαγουδάκια έσπασε σε κομμάτια. Πήρε ένα κομμάτι και το «πέταξε από απογοήτευση» προς μερικά καροτσάκια, χωρίς να στοχεύει τον κλέφτη, όπως εξήγησε.

Ο ίδιος μιλώντας στον Guardian είπε ότι έβλεπε καθημερινά κλοπές και δεν άντεχε να μένει άπραγος, παρά τις οδηγίες της εταιρείας να μην πλησιάζει κλέφτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απολύθηκε ο 54χρονος

Απολογήθηκε, αλλά η υπόθεση κλιμακώθηκε και τελικά η διοίκηση της εταιρείας τον απέλυσε.

Η απόλυση τον άφησε συγκλονισμένο, καθώς είχε μόλις μετακομίσει μόνος του, μετά από 25 χρόνια συγκατοίκησης.

«Το Waitrose ήταν σαν οικογένεια για μένα», λέει. «Οι φίλοι μου είναι εκεί, ήμουν 17 χρόνια εκεί και δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Απλώς κουράστηκα να βλέπω κλοπές κάθε μέρα και να μην γίνεται τίποτα».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των υπαλλήλων και των πελατών είναι απόλυτη προτεραιότητα και κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του για να σταματήσει κλέφτες.