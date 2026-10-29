Άγριο ξύλο στη Βουλή της Αρμενίας: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια σε live μετάδοση, έπεσαν μπουνιές, εκσφενδονίστηκαν καρέκλες - iefimerida.gr

Άναψαν τα αίματα στη Βουλή της Αρμενίας﻿, καθώς ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και του αντιπολιτευόμενου μπλοκ.

Η σύγκρουση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ομιλίας βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος. Από το βήμα του κοινοβουλίου, ο ίδιος προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις εναντίον εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, καθώς και της οικογένειας του ηγέτη του μπλοκ «Ισχυρή Αρμενία», Νάρεκ Καραπετιάν.

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Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την οργή των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Αρχικά, οι βουλευτές άρχισαν να φωνάζουν από τις θέσεις τους, με τη λεκτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται στη συνέχεια σε σωματική σύγκρουση.

Οι βουλευτές αντάλλαξαν χτυπήματα, έσπρωξαν ο ένας τον άλλον και πέταξαν καρέκλες. Μάλιστα, το περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, σύμφωνα με αρμενικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το NEWS.am, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, Βάαγκν Αλεξανιάν, πέταξε μία καρέκλα προς την πλευρά των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

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Η σύγκρουση συνεχίστηκε στους διαδρόμους - Κλήθηκε ασθενοφόρο

Όμως, το περιστατικό δεν περιορίστηκε στην κοινοβουλκευτική αίθουσα. Όταν ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας, Ρούμπεν Ρουμπινιάν, ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεδρίασης, οι βουλευτές εξήλθαν της αίθουσας και συνέχισαν την αντιπαράθεσή τους στον διάδρομο του κοινοβουλίου, με τις συγκρούσεις να συνοδεύονται από φωνές και ύβρεις.

Υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και άλλοι βουλευτές, παρενέβησαν προκειμένου να χωρίσουν τους θερμόαιμους βουλευτές.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν κυρίως βουλευτές του αντιπολιτευόμενου μπλοκ. Συγκεκριμένα, ένας φέρεται να χτύπησε στη μύτη, ενώ σε άλλον τα ρούχα του σκίστηκαν.

Μετά το περιστατικό, ασθενοφόρο έφτασε στο κτίριο του κοινοβουλίου.