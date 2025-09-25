«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού -Περιμένουν ακόμα τη νεκροψία - iefimerida.gr

Απαντήσεις για το πώς «αφέθηκε να πεθάνει» αναμένει η εφοπλιστική οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού, που εδώ και δύο εβδομάδες περιμένει τη διενέργεια νεκροψίας.

Η 30χρονη Μαρίσσα έφυγε από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της οικογένειάς της στο Λονδίνο. Δύο εβδομάδες μετά ωστόσο, η οικογένειά της δεν γνωρίζει τα αίτια του θανάτου της και ως εκ τούτου δεν την έχει κηδέψει.

Στενός συγγενής της οικογένειας εξέφρασε την οργή του μιλώντας στην Daily Mail. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τη θλίψη μας. Ήταν εντελώς φρικτό. Είχαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και μας πήρε μια αιωνιότητα. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό», είπε και συνέχισε: «Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουμε αυτό. Η μητέρα της Μαρίσσα έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίσσα Λαιμού είχε εμφανίσει συμπτώματα όπως ζάλη, κνησμό και πυρετό, αλλά αφού απευθύνθηκε σε δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου, της έδωσαν εξιτήριο και τελικά πέθανε στο σπίτι της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος τους μήνες πριν από τον θάνατό της, αλλά ήταν πλέον «απόλυτα υγιής».

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της κατέληξε στο συμπέρασμα «τοξικής επίδρασης δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει νεκροψία. «Έχουμε μιλήσει με τον Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και χρειάζονται δύο ώρες στην Αθήνα», είπε ο συγγενής στην Daily Mail. «Παίρνουν τη σορό, την ελέγχουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο».

Daily Mail: Η οικογένεια Λαιμού προσέλαβε δικηγόρους

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γονείς της έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το Νοσοκομείο University College London (UCLH) του NHS για αστική ιατρική αμέλεια. «Πρέπει να ανακαλύψουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα… όλοι την έχουν απογοητεύσει», δήλωσε συγγενής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νεκροψία αναμένεται να γίνει σήμερα. Στη συνέχεια η οικογένεια θα κάνει τελετές σε Λονδίνο και Αθήνα, ενώ η Μαρίσσα Λαιμού θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η οικογένεια διαμηνύει ότι θα κάνει τα πάντα για να «μάθει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα»: «Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να εξέτασε τη Μαρίσσα, ποιος είδε στην πραγματικότητα τη Μαρίσσα. Αυτό άκουσε η μητέρα της Μαρίσσας όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που ήρθε στο νοσοκομείο». Σύμφωνα με την οικογένεια ένα γιατρός είπε στη κα Λαιμού ότι την κόρη της την εξέτασαν μόνο νοσοκόμες και όχι γιατροί. «Προφανώς έδειξαν εξετάσεις αίματος στον γιατρό που δεν είχε δει τη Μαρίσα και μετά της έδωσαν εξιτήριο, παρόλο που η αρτηριακή της πίεση ήταν επίσης χαμηλή», τόνισε μέλος της οικογένειας και έκανε λόγο για «αμέλεια». «Η μητέρα της Μαρίσσας, η Μπέσυ, πιστεύει ότι η κόρη της έφυγε εξαιτίας τους. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τον σοβαρό τρόπο που θα έπρεπε», σημείωσε επίσης.

Το χρονικό του θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού

Σε προηγούμενο δημοσίευμα η Daily Mail παρουσίαζε τι προηγήθηκε του θανάτου της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με αυτό, η Μαρίσσα Λαιμού, ηθοποιός θεάτρου, είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Λονδίνο μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απόλυτα καλά». Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, και εμφάνισε συμπτώματα όπως ζάλη, κνησμό, πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν τη νύχτα.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39°C, αλλά αποφάσισε να μείνει σπίτι και είπε ότι θα αναζητούσε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, αν δεν αισθανόταν καλά, την επόμενη μέρα. Μέχρι το επόμενο πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, οπότε πήγε μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς εκεί είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο.

Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν αντιβιοτικά και αντιισταμινικό, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH).

Στο δεύτερο νοσοκομείο την εξέτασαν νοσοκόμες, αντί γιατρών, και αφού της έγιναν εξετάσεις αίματος και της χορηγήθηκε ορός κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει.

Τα μηνύματα της Μαρίσσας Λαιμού: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται»

Οικογενειακός φίλος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής στο δεύτερο νοσοκομείο η Μαρίσσα Λαιμού παραπονέθηκε σε μηνύματα σε φιλικό της πρόσωπο: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, ακόμα έχω φαγούρα, ζάλη, δεν αισθάνομαι καλά».

Σύμφωνα με την οικογένεια, πήρε εξιτήριο στις 6:30 μ.μ. και της συνταγογράφησαν αντιβιοτικά, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται σοβαρά αδιάθετη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα. Το βράδυ έπεσε για ύπνο και το επόμενο πρωί η οικονόμος της τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.