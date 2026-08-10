Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου στη Βενεζουέλα - iefimerida.gr

Σε 6.301 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Πρόκειται για το νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Πάνω από 73.000 τραυματίες -Χιλιάδες κατοικίες θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς σε βάθος διετίας

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των ερειπίων έχει απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.

ΑΠΕ-ΜΠΕ