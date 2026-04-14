Ξεκίνησαν οι συζητήσεις Ισραήλ-Λιβάνου στις ΗΠΑ -«Ιστορική ευκαιρία», λέει ο Ρούμπιο - iefimerida.gr

Οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησαν στις 6:00 ώρα Ελλάδας στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τις συζητήσεις «ανοιχτές, άμεσες, υψηλού επιπέδου», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μία «ιστορική ευκαιρία», εκτιμώντας ότι, αν και δεν θα λυθούν όλες οι πολυπλοκότητες άμεσα, μπορεί να γίνει η αρχή για ουσιαστική πρόοδο.

Από αριστερά, ο Michael Needham, σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Mike Waltz, ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Michel Issa, η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Nada Hamadeh Moawad και ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter / Φωτογραφία: AP

Πρώτες επαφές στην Ουάσιγκτον

Συμμετέχουν οι πρέσβεις Λιβάνου και Ισραήλ στις ΗΠΑ, μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, την πρέσβειρα των ΗΠΑ στον Λίβανο και ανώτερους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στο κτίριο του αμερικανικού ΥΠΕΞ και αποτελούν την πρώτη τόσο άμεση διπλωματική επαφή από το 1993.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν με Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Ο Ράμπιν είπε για πρώτη φορά πως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο σε διάστημα μηνών (1993) / Φωτογραφία: AP / Αρχείο

Διαμεσολάβηση και ατζέντα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, με στόχο την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάπαυση του πυρός, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και ένα πιθανό ευρύτερο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, με την Ουάσιγκτον να τονίζει ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, όχι με τον Λίβανο».

Αντικρουόμενες οι θέσεις των δύο πλευρών

Το Ισραήλ προσέρχεται με εντολή να μη συμφωνήσει σε άμεση εκεχειρία, επιμένοντας στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ακόμη και σε μακροπρόθεσμες ζώνες ασφαλείας στον νότιο Λίβανο. Αντίθετα, ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις συνομιλίες ως «προκαταρκτική συνάντηση» για παύση των εχθροπραξιών, αναγνωρίζοντας όμως περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ.

H αντίδραση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «μάταιες» και «παραχώρηση» προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποιεί ότι οι συνομιλίες δεν έχουν εθνική συναίνεση και δεν μπορούν να επιβληθούν εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις.

Διπλωματικό στοίχημα χωρίς άμεση λύση

Παρά την υψηλού επιπέδου συμμετοχή, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η πρόοδος παραμένει αβέβαιη. Η εκεχειρία συνδέεται με δύσκολες παραμέτρους, ενώ η σύγκρουση στο πεδίο συνεχίζεται, επηρεάζοντας άμεσα τις διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών.