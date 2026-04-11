Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - iefimerida.gr

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι οι συνομιλίες είναι τριμερείς, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται στην ίδια αίθουσα. Είναι πιθανό Πακιστανοί μεσολαβητές να μετακινούνται μεταξύ των δύο πλευρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο αργότερα το Al Jazeera μετέδωσε πως οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν μπήκαν τελικά στην ίδια αίθουσα, παρουσία των Πακιστανών αξιωματούχων.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν

Πριν τη συνάντησή του με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ περιέγραψε δύο όρους για μια συμφωνία:

κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Και τα δύο μέτρα, λένε οι Ιρανοί, ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ υποδέχθηκε τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ / Pakistan Prime Minister Office via AP

Στο ίδιο μήκος κύματος και πιο αναλυτικά, η ιρανική τηλεόραση γνωστοποίησε τα τέσσερα βασικά σημεία της διαπραγματευτικής θέσης της Τεχεράνης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προτάσεις και οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν έχουν κοινοποιηθεί στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης.

Ο δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ανέφερε ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης περιλαμβάνουν

τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ

την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων

την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

την κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την περιοχή.

«Θα διαπραγματευτούμε με το δάχτυλό μας στη σκανδάλη», δήλωσε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμά Μοχατζερανί στην κρατική τηλεόραση.

«Ενώ είμαστε ανοιχτοί σε συνομιλίες, έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση της έλλειψης εμπιστοσύνης, ως εκ τούτου, η διπλωματική ομάδα του Ιράν εισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία με τη μέγιστη προσοχή», σημείωσε.

Αισιόδοξος για τα στενά του Ορμούζ ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει χαρτιά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ «αρκετά σύντομα».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε εθνική ομιλία του χθες το βράδυ, παρουσίασε τα διακυβεύματα των συνομιλιών: «Η μόνιμη κατάπαυση του πυρός είναι η επόμενη δύσκολη φάση, η οποία συνίσταται στην επίλυση των περίπλοκων ζητημάτων μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτή, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, είναι μια φάση που θα καθορίσει την έκβαση της κρίσης».