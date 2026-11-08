Ξεκινά έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας που εμπλέκεται ο CEO της Nvidia -«Υπήρξα άπιστος απέναντι στη σύζυγό μου», παραδέχθηκε - iefimerida.gr

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jensen Huang, αποτέλεσε στόχο ξένου κατασκοπευτικού σχεδίου, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε στους εργαζομένους ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτήσει επιτροπή ανεξάρτητων μελών, η οποία θα συνεργαστεί με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για την εποπτεία της έρευνας. Σε δικό του υπόμνημα προς το προσωπικό, ο Huang δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά λύπη» για την εξωσυζυγική σχέση του.

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«Υπήρξα άπιστος απέναντι στη σύζυγό μου», ανέφερε. «Οι πράξεις μου την πλήγωσαν, όπως πλήγωσαν και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα».

Ο 63χρονος Huang δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Θα παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εντυπωσιακή αυτή παραδοχή έρχεται μετά από σειρά δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής της Nvidia είχε γίνει στόχος της Alice Huang, πρώην στελέχους της εταιρείας Megaspeed International, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση υποπτεύεται ότι στρατολογήθηκε από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας. Ο διευθύνων σύμβουλος είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι διατηρούσε με τη συγκεκριμένη γυναίκα οτιδήποτε περισσότερο από μια «φυσιολογική» σχέση.

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«Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας και είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia» αναφέρει ο Huang

Η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου θα εξετάσει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο μεγιστάνας της τεχνολογίας «έχει αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

«Παρότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι έχουν τεθεί σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα απόρρητα της Nvidia, η έρευνα θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Στο υπόμνημά του, ο Huang δήλωσε ότι θα στηρίξει πλήρως την έρευνα.

«Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας και είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να υποστηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.

Το περιστατικό έχει δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο συνιδρυτής της Nvidia, ένας ηγέτης γνωστός για το προσωπικό ενδιαφέρον που δείχνει στη διοίκηση και την ακούραστη εργασιακή του προσήλωση, μετέτρεψε μια εταιρεία κατασκευής καρτών γραφικών σε μία από τις σημαντικότερες —αν όχι την σημαντικότερη— τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο.

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Η Nvidia προμηθεύει τα προηγμένα εξαρτήματα που αποτελούν τη βάση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Huang έχει αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο του βασικού υποστηρικτή και προωθητή της εξάπλωσης της τεχνολογίας AI.

Η εταιρεία, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, δεν διαθέτει δημόσια ανακοινωμένο σχέδιο διαδοχής, ενώ δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος του Huang. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του για πολλές ακόμη δεκαετίες. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει γύρω του μια άτυπη οργανωτική δομή, η οποία αποφεύγει την παραδοσιακή ιεραρχία. Αντί γι' αυτήν, τα άμεσα υφιστάμενά του στελέχη αναλαμβάνουν να υλοποιούν γρήγορα τις αποφάσεις του.

Ο Huang έχει υποστηρίξει ότι αυτό το σύστημα προσφέρει στην εταιρεία την ευελιξία να ανταποκρίνεται στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και να διατηρεί την ευελιξία της. Ωστόσο, έχει δημιουργήσει και μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει έτοιμος αντικαταστάτης που θα μπορούσε να αναλάβει το εξαντλητικό πρόγραμμα εργασίας του Huang.

Οι ανησυχίες ότι ευαίσθητες πληροφορίες ενδέχεται να διαρρεύσουν μέσω των επαφών της Nvidia με την Κίνα έχουν ενισχύσει τις εκκλήσεις για έρευνες και αυστηρότερο έλεγχο τόσο του Huang όσο και της εταιρείας. Αυτό αυξάνει την πίεση σε μια ήδη δύσκολη γεωπολιτική ισορροπία.

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Παρότι η Nvidia έχει λάβει άδεια να εξάγει στην Κίνα μια περιορισμένη γκάμα προϊόντων, στο πλαίσιο προγράμματος αδειοδότησης που εγκρίθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση Τραμπ, το Πεκίνο έχει επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές των συγκεκριμένων μικροεπεξεργαστών. Το αδιέξοδο αυτό εξακολουθεί να περιορίζει τις πωλήσεις της εταιρείας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι επενδυτές έχουν διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια στη Nvidia, η οποία πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αργότερα μέσα στον μήνα, ποντάροντας ότι θα συνεχίσει να είναι ο βασικός ωφελημένος από τις ανεξέλεγκτα αυξανόμενες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έφτασε σε ιστορικό υψηλό, σχεδόν 5,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τον Οκτώβριο. Έκτοτε, ωστόσο, υποχώρησε κάτω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει κατηγορηθεί για παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές και για λαθραία διοχέτευση μικροεπεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα.

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Ο Huang είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι οι επαφές του με εργαζομένους της Megaspeed ήταν συνηθισμένες επιχειρηματικές σχέσεις, αντίστοιχες με εκείνες που διατηρεί με πολλούς Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων.

Bloomberg