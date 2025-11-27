WSJ: Πολιτικός σεισμός σε ΗΠΑ-Ρωσία για τη διαρροή της συνομιλίας των απεσταλμένων Τραμπ-Πούτιν -Ποιος την έδωσε - iefimerida.gr

Πολιτικές αναταράξεις σε Ουάσιγκτον, Μόσχα και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει προκαλέσει η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας του Στιβ Γουίτκοφ -απεσταλμένου του Τραμπ -με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Κι ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική πρωτοβουλία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ποιος διέρρευσε τη συνομιλία Γουίτκοφ – Ουσακόφ;

Το τηλεφώνημα Γουίτκοφ Ουσακόφ, που άναψε φωτιές

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Γουίτκοφ εμφανίζεται να δίνει συμβουλές στον στενό συνεργάτη του Κρεμλίνου, Ουσακόφ, για το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η διαρροή προκάλεσε ρήξη εμπιστοσύνης εν μέσω κρίσιμων διαβουλεύσεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα του διαλόγου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υπερασπίστηκε τον απεσταλμένο του πατέρα του χαρακτηρίζοντας τις μεθόδους του «κλασικές τεχνικές διαπραγμάτευσης».

Ρωσία, Ευρώπη ή ΗΠΑ; Τα σενάρια για τον πληροφοριοδότη

Οι εκτιμήσεις για την ταυτότητα εκείνου που διέρρευσε τη συνομιλία ποικίλλουν:

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι η διαρροή πιθανότατα προήλθε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών, με στόχο όχι τον Γουίτκοφ αλλά τον Ουσάκοφ, ο οποίος φέρεται να είχε καταγραφεί και σε δεύτερη συνομιλία με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, άλλον απεσταλμένο του Κρεμλίνου.

Ευρωπαίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος ανέφερε ότι πίσω από τη διαρροή ενδέχεται να βρίσκεται ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς όμως να αποκλείει τη Ρωσία, καθώς εντός του Κρεμλίνου υπάρχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιπαραθέσεις για τον ρόλο του Ντμίτριεφ ως μεσολαβητή.

Οργή στο Κρεμλίνο: «Υβριδικός πόλεμος»

Η Μόσχα αντέδρασε έντονα. Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τη διαρροή «απαράδεκτη» και στοχευμένη στην υπονόμευση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε ευρωπαϊκές χώρες ότι χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης ως εργαλεία «υβριδικού πολέμου» σε μια προσπάθεια να πλήξουν τη ρωσοαμερικανική προσέγγιση.

Ανησυχία στην Ευρώπη για τη διαπραγματευτική τακτική Τραμπ

Η διαρροή συνέπεσε με αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά μια γρήγορη συμφωνία ειρήνης, ενδεχομένως εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρώτη εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου Γουίτκοφ - Ντιμιτρίεφ περιελάμβανε επενδυτικό μηχανισμό ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ο οποίος θα ελεγχόταν από τις ΗΠΑ, θα χρηματοδοτείτο με 100 δισ. δολάρια από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και άλλα 100 δισ. από την ΕΕ, ενώ το 50% των κερδών θα κατευθυνόταν στην Ουάσιγκτον. Το σχέδιο αποσύρθηκε έπειτα από πιέσεις Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Μόσχα έχει ήδη απορρίψει την αναθεωρημένη εκδοχή του ειρηνευτικού πλάνου.

Η πηγή της διαρροής παραμένει ασαφής, ενώ οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της είναι ήδη εμφανείς. Με τις συζητήσεις για μια πιθανή συμφωνία ειρήνης να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, το «Γουίτκοφ-Leak» φαίνεται πως περιπλέκει ακόμη περισσότερο μια ήδη εύθραυστη διπλωματική ισορροπία.