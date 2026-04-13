WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν μετά το ναυάγιο των συνομιλιών - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ εξετάζουν περιορισμένες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, αποφεύγοντας μια ευρύτερη εκστρατεία βομβαρδισμών. Η Ουάσιγκτον λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής και την επιφυλακτικότητα του Προέδρου Τραμπ σε παρατεταμένες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αξιολογούν εναλλακτικά σενάρια, όπως η επιβολή προσωρινού στρατιωτικού αποκλεισμού. Επιπλέον, ασκούν πίεση στους συμμάχους να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ, στο τραπέζι βρίσκονται στοχευμένα πλήγματα σε συγκεκριμένες ιρανικές υποδομές, με στόχο την άσκηση πρόσθετης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ προς την Τεχεράνη ενόψει μιας πιθανής νέας διπλωματικής προσπάθειας.

Σενάρια περιορισμένης ή ευρείας στρατιωτικής δράσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιλογή μιας ευρύτερης εκστρατείας βομβαρδισμών δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, ωστόσο θεωρείται λιγότερο πιθανή σε αυτή τη φάση.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τόσο ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής όσο και η γνωστή επιφυλακτικότητα του Τραμπ απέναντι σε παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, όπως η επιβολή πιο προσωρινού στρατιωτικού αποκλεισμού, σε συνδυασμό με πίεση προς συμμάχους των ΗΠΑ να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Οι σχεδιασμοί αυτοί έρχονται την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή πλήρης ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, κατόπιν απόφασης του Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται σε πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν θα παρεμποδίζεται η διέλευση πλοίων που κατευθύνονται προς ή από μη ιρανικά λιμάνια.

Κλιμακώνεται η πίεση μετά το διπλωματικό αδιέξοδο

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών με το Ιράν, το αμερικανικό ναυτικό θα προχωρήσει άμεσα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιχειρεί να συνδυάσει στρατιωτική πίεση και διπλωματικά μέσα, επιδιώκοντας να επαναφέρει την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό διαφορετικούς όρους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι αποφάσεις για το εύρος της αμερικανικής αντίδρασης ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.