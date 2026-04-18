WSJ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει στρατό για να κάνει ρεσάλτο σε ιρανικά πετρελαιοφόρα τις επόμενες ημέρες, σε διεθνή ύδατα - iefimerida.gr

Πληροφορίες της Wall Street αναφέρουν πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να στείλει τις επόμενες ημέρες στρατό να κάνει ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρα.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για σχέδιο επιβίβασης του αμερικανικού στρατού σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και δεκαέξι εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

H πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν, ωστόσο ενδέχεται να είναι μια κίνηση του Τραμπ να ασκήσει περαιτέρω πίεση στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.