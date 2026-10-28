WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τα κράτη του Κόλπου για πιθανό «σύντομο, σφοδρό» πόλεμο με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για μια «σύντομη, σφοδρή στρατιωτική εκστρατεία» κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα The Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συνομιλίες. Τα μηνύματα, τα οποία διαβιβάστηκαν μέσω διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων, αποτελούν μία από τις ενδείξεις –που πληθαίνουν– ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζουν έναν νέο γύρο σφοδρών πολεμικών επιχειρήσεων, με στόχο να αποδυναμώσουν το Ιράν και να το ωθήσουν προς διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.



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Ο αμερικανικός στρατός μεταφέρει ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot από το Τέξας στην περιοχή και έχει απομακρύνει στρατεύματα από βάσεις όπου ήταν ευάλωτα, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις αναπληρώνουν τα αποθέματα πυρομαχικών τους και προετοιμάζουν βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη για πλήγματα, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους. Επιπλέον, μία ακόμα ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια μονάδα Πεζοναυτών αναμένεται να ενωθούν με περίπου 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή τον επόμενο μήνα, προσθέτει το δημοσίευμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, αλλά κλίνει προς μια «μεγάλη επίθεση μετά τις εκλογές», η οποία θα μπορούσε να στοχεύσει ιρανικές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέρει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν Τον τρόπο σκέψης του. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει «ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια, τα οποία μπορεί να υπάρχουν ή και όχι». «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε εκπρόσωπος.

Τραμπ: Θα δείτε τι θα γίνει με το Ιράν σε μερικές εβδομάδες

Μιλώντας την Τρίτη σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λάμποκ του Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα δείτε τι θα γίνει με το Ιράν σε μερικές εβδομάδες, αν δεν σας πειράζει». «Εξαλείψαμε την ικανότητα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν μέσω των επιχειρήσεων "Midnight Hammer" και "Epic Fury" και τους νικήσαμε στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους. Και όλα αυτά θα τελειώσουν πολύ σύντομα», είπε. «Θα μπορούσε να τελειώσει όποτε εγώ το ήθελα», πρόσθεσε. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.



Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ωθώντας την Τεχεράνη να απαντήσει με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή, καθώς και με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κομβικής διόδου για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τον Ιούνιο υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ο δρόμος προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο αυτό κατέρρευσε λόγω διαφωνιών, μεταξύ άλλων και για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά.