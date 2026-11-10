Wall Street: Έκλεισε με πτώση, μετά τις προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα - iefimerida.gr

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 157,86 μονάδων (–0,30%), στις 52.231,89 μονάδες.Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 187,26 μονάδων (–0,74%), στις 25.065,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,01 μονάδων (–0,38%), στις 7.520,93 μονάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ